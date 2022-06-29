拿度靠麻醉藥贏法網　暌違3年再戰溫網奪首勝：每一天都是考驗

西班牙名將拿度今日（29日）出戰溫布頓錦標賽首圈，是他相隔3年再戰草地賽，他雖未能以直落三盤取得勝仗，仍以總盤數3：1擊敗阿根廷23歲球手Francisco Cerundolo。



拿度被列為今屆溫網男單2號種子，他在2019年溫網4強不敵費達拿後，便未有再打草地賽事。拿度今日在連贏兩盤後，第3盤雖早早破了對手發球局，卻遭力爭個人溫網首勝的阿根廷球手Francisco Cerundolo逆轉；第4盤雖曾以1：3、2：4兩度落後，最終仍力保領先優勢，贏下致勝一盤（6：4、6：3、3：6、6：4）。

拿度相隔3年再戰溫網。（Getty Images）

36歲的拿度在今年已連續於澳網及法網贏下兩座大滿貫冠軍，他賽後感觸道：「3年沒有出現在這個令人讚嘆的賽場了，能回來真是太好。」不常打草地賽的他表示過去3年沒踏上草地球場過，在月初才戰畢法網，兩周後再出戰溫網，左腳一直受罕見痛症困擾的他說：「每一天都是考驗，但對我來說，最重要的是，我參加了2022年溫網，而且贏了第一場比賽。」

左腳出現麻痺情況下完成法網的拿度，於今屆溫網奪得第一場勝仗。（Getty Images）

現列生涯新高、世界排名第41的Cerundolo，今戰一度扭轉局勢贏下一盤，雖未能反勝，惟他也「夢想成真」。

世界排名第41的Francisco Cerundolo生涯首在溫布頓中央球場作賽。（Getty Images）

去年溫布頓會外賽於最後一輪吞敗，今年直接藉排名躋身會內賽的Cerundolo，透露上周籤表出爐時，心情十分雀躍，與「三巨頭」對陣更一直是自己夢想。他今天生涯首踏足溫布頓中央球場，力戰而敗後於社交媒體寫道：「在溫網中央球場第一戰，還是與拿度對戰近4小時，就像夢般。恭喜拿度並希望之後的賽事都能取得成功，很高興認識你。」

他續寫道：「多謝大家的支持和訊息，我是昂首離開溫布頓的，仍會繼續努力。」Cerundolo將在今晚轉戰男雙首圈賽事。