擊潰中國女排的日本最強主攻　隊長古賀紗理那的火之鳥重生記

世界女排聯賽經過兩周鏖戰，一個球員必要認識，就是日本隊長古賀紗理那。



賽事於下星期進入第三周，日本女排是目前唯一全勝之師，或許教人意外。她們8戰以來一場不失，備受注目的中日大戰，在先失一局19：25下，連贏25：16、25：23及25：12反勝。

隊長兼主攻手古賀紗理那該仗轟下22分，雖然不及李盈瑩以27分成為全場得分最高球員，但更重要是古賀帶領球隊獲勝，陣中3名球員得分雙位數，亦證明日本女排整體較為平均，不會倚重個別球員搶分。

古賀紗理那（右）獲於世界排球聯賽表現搶鏡，帶領日本全勝。圖為東京奧運首戰對肯雅。（Getty Images）

事實上，古賀在得分榜上以173分位踞次席，僅次比利時的Herbots Britt，李盈瑩則以160分排第3。

對古賀而言，今個賽季絕對是浴火重生。2015年被國際排聯選為「三大天才新星」，其餘兩人包括中國的朱婷和塞爾維亞的保斯高域皆以奧運獎牌證明實力，唯獨古賀表現相對失色，6年前里約奧運落選大軍名單，去年東京奧運又於分組賽首戰受傷，之後帶傷上陣，最終日本小組出局，未能晉級8強。

古賀紗理那接過隊長一職，球衣由以往的2號（圖）變成3號。（Getty Images）

去年在東京奧運受傷，令古賀未能好好表現自己。（Getty Images）

奧運失敗意味着日本女排來一次重整，真鍋政義第二度入主，取代「日本郎平」中田久美成為主帥。真鍋決定對古賀紗理那委以隊長重任，並將其球衣號碼由2號改為3號，傳承了前星級隊長木村紗織的「3號精神」。

古賀接過隊長一職後，曾於訪問中與木村紗織對談，古賀表示：「3號球衣有特殊意義，我知道自己要改穿3號之後，真的戰戰兢兢。作為隊長，我必須團結這支球隊，令所有隊員向同一目標進發，所以如何跟隊員溝通將是一大挑戰。」

25歲的古賀紗理那是日本女排首席球星。（古賀紗理那IG）

日本女排在頭兩周的世界女排聯賽8戰全勝，古賀亦於個人得分榜名列次席，可說是交了第一張亮麗的成績表。賽事下周進入第三周，日本將硬撼土耳其、塞爾維亞和比利時。

至於球隊排名，日本高踞首席，美國及巴西分列第2和第3，中國女排則以5勝排第6。