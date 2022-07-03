足球熱話｜日乙甲府風林隊長變賤男　借屋佯裝離婚漢騙婚遭控告

效力球隊十季，份屬隊長，無病無痛卻突然季中解約，便知「案情不簡單」。

J2甲府風林一名主力球員，今季突然出場機會大減，昨日（1日）突然宣布雙方協議解約，結束賓主關係。球會宣布的理由是「擾亂秩序與風紀」、「違反公德」。原來該球員，查明欺騙球迷結婚。



甲府隊長新井涼平自2013年加盟，一直是隊內中堅分子。就算加盟時踢日職，17年降至J2，依然佔一席位，20年更獲委任隊長。但他在今季賽事僅上陣2回，3月中之後未再上陣。他在小學時是日本國腳原口元氣的隊友。

新井（左）是甲府主力，效力10個球季。（Getty Images）

球會昨日指新井敗壞隊內風紀，行為有違公德，今季將會停賽。新井則提出解約獲接納，並深表歉意。一切源於新井私下搭上球迷，驚動球會，更被發現涉及欺詐。

堂堂隊長，何解走得如此急？（Getty Images）

《週刊文春》在6月中刊登報道，一名女球迷透露與職業球員定婚後，疑陷騙局。26歲事主稱去年4月在社交媒體發帖，內容稱準備入場觀戰，得到新井搭訕。新井後來更提出交往，但她視下一個對象為結婚對象，故未有即時答應。

報道刊出新井與女球迷的合照，還有二人的LINE對話記錄。（《週刊文春》）

數月後，她觀看甲府主場賽事，事後造訪新井的寓所，感覺他是「單身寡佬」。縱然球會網頁指新井已婚並育有兩子，但他表示已離婚，更把住處的大門密碼告知，令她相信。女球迷感受到新井的好意，終於答應交往。數月之後，二人短訊閒聊時，新井提出「一起變得幸福」，感動女球迷。女球迷直言是「人生最後大戀愛」，新井又應道「我也是啊」。二人後來買下對戒，又訂好在今年7月1日註冊。

可是，婚期逼近，新井卻失蹤。女球迷打算介紹新井給家長認識，新井立即「斷線」，無從聯絡，於是找上甲府。她上月初與甲府高層見面後，終於再見「未婚夫」。新井和盤托出，承認並未離婚，而且那個住所，其實是向朋友借來。

新井半年初續約一季，未料出現變卦。（甲府風林twitter）

女球迷已控告新井騙婚，或蓄意欺瞞以發生性行為，要求賠償。而新井早前被追訪，僅稱「無暇回應，現時暫停活動。」