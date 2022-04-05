足球熱話｜日乙球證驚天誤判　門將力阻烏龍竟食「全餐」｜有片

日本聯賽球證的水平，不時成為焦點，剛過去的周末又「見報」。一場日乙賽事，球證在早段把主隊門將直接驅逐，令人譁然，兼且影響勝負，賽後引起軒然大波。



周日（3日）日乙山形山神主場對岡山綠雉，開賽僅10分鐘，戰局大變。山形後防面對岡山前場壓逼，傳球空間收窄，後衛無法從容互傳。

開場時，後藤雅明（後排右一）把守最後一關。（山形山神twitter）

山形後衛半田陸在禁區角接到來球，已有兩名岡山球員前後夾擊，沒有看清隊友位置便急忙回傳。

門將後藤雅明恰巧踏出兩步，急忙回後飛奔，此時球已溜到身後，滾向龍門。後藤在皮球距白界兩碼之際，俯身伸右手一撈，總算化險為夷。

山形門將飛身救波連環圖：

後藤站起，即聞「雞聲」，以為難逃回傳被罰間接自由球，未料救回傳都有「全餐」。球證清水修平判岡山獲得「兩腳波」，更直接向後藤出示紅牌。

後藤一臉錯愕，山形眾將上前理論，未能改變球證主意。後藤只能無奈苦笑，步出場邊。山形在13分鐘起十人應戰，雖然守得住該間接自由球，及後又固守後方，可惜到補時2分鐘被絕殺，憾負0：1。

後藤表情詫異，似在說「唔係啩」。（影片截圖）

此「神經判決」在賽後引發熱議，逃不過日職聯賽會審查。賽會昨日發聲明指「球證明顯解錯球例，誤判足以影響勝負」。

按相關球例，球證若判斷後藤犯「回傳」球例，判岡山獲間接自由球便可。尚未曾於日職聯（J1）執法的清水估計認為後藤觸球，阻礙對手入球或重大入球機會，因此驅逐後藤，可是後藤身為門將，本身不受此限，他的判決賽在難以理解。

山形已就敗仗向賽會提出質詢，而賽會的聲明指已通知日本足協及國際足球理事會（IFAB），盡快決定處理方法。故此，這次問題賽事，有可能重賽。