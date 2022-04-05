足球熱話｜日乙球證驚天誤判 門將力阻烏龍竟食「全餐」｜有片
日本聯賽球證的水平，不時成為焦點，剛過去的周末又「見報」。一場日乙賽事，球證在早段把主隊門將直接驅逐，令人譁然，兼且影響勝負，賽後引起軒然大波。
周日（3日）日乙山形山神主場對岡山綠雉，開賽僅10分鐘，戰局大變。山形後防面對岡山前場壓逼，傳球空間收窄，後衛無法從容互傳。
山形後衛半田陸在禁區角接到來球，已有兩名岡山球員前後夾擊，沒有看清隊友位置便急忙回傳。
門將後藤雅明恰巧踏出兩步，急忙回後飛奔，此時球已溜到身後，滾向龍門。後藤在皮球距白界兩碼之際，俯身伸右手一撈，總算化險為夷。
山形門將飛身救波連環圖：
後藤站起，即聞「雞聲」，以為難逃回傳被罰間接自由球，未料救回傳都有「全餐」。球證清水修平判岡山獲得「兩腳波」，更直接向後藤出示紅牌。
後藤一臉錯愕，山形眾將上前理論，未能改變球證主意。後藤只能無奈苦笑，步出場邊。山形在13分鐘起十人應戰，雖然守得住該間接自由球，及後又固守後方，可惜到補時2分鐘被絕殺，憾負0：1。
此「神經判決」在賽後引發熱議，逃不過日職聯賽會審查。賽會昨日發聲明指「球證明顯解錯球例，誤判足以影響勝負」。
按相關球例，球證若判斷後藤犯「回傳」球例，判岡山獲間接自由球便可。尚未曾於日職聯（J1）執法的清水估計認為後藤觸球，阻礙對手入球或重大入球機會，因此驅逐後藤，可是後藤身為門將，本身不受此限，他的判決賽在難以理解。
昨日スタジアムで応援いただいたみなさん。厳しく苦しい状況下にあっても最後まで勝利を信じ応援いただいたことに心よりお礼申し上げます。— モンテディオ山形広報／Montedio Yamagata (@monte_prstaff) April 4, 2022
ホームゲームは続いていきます。
今週末の勝利に向けて、みなさんとスタジアムで力を合わせ共に試合に向かってまいります。#montedio pic.twitter.com/pzaDOMTbWx
山形已就敗仗向賽會提出質詢，而賽會的聲明指已通知日本足協及國際足球理事會（IFAB），盡快決定處理方法。故此，這次問題賽事，有可能重賽。