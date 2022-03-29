足球熱話｜業餘球王非凡生涯新章　日乙地標戰客串打龍門保和局

追夢少年追到中年，31歲才上演職業地標戰，可算罕見。場上經歷讓「非凡」旅程，變成奇遇。

上周日乙聯賽，業餘聯賽「球王」級球員終於一償夙願，首次亮相職業聯賽。他司職後衛正選上陣，最重要的貢獻卻用手完成。他客串龍門，最後為球隊保住一分。



日乙上周六（26日）大宮松鼠主場對岡山綠雉，身披20號球衣的栗本廣輝正選上陣。今仗對栗本意義重大，大學畢業後於2013年起以足球「搵食」，終於在職業足球界出道。這位31歲中堅首次為大宮上陣，擔任正選，想不到最後變成守門員。

栗本廣輝的職業生涯，從31歲開始。（twitter@kkkurimoto）

大宮正選門將，42歲的「經典」門將南雄太，在上半場完場前傷及眼部，右眼腫如雞蛋。易邊後，領先1：0的大宮，由後備門將上田智輝入替。

南雄太右眼腫脹，未能繼續。想知為何經典，請看片段。（影片截圖）

未料，這位本季上陣僅1次的門將，上演「自殘」一幕。戰至67分鐘，他在敵將趕到前左腳大腳斬前，似乎一時趕急而失去控制，踢球後站不穩，身體壓在支撐的右腳。上田的右膝嚴重受傷，即時傷出，賽後宣布收咧。

二號門將上田不幸受傷，狀甚嚴重。（影片截圖）

陣中再無龍門，要其他球員「拍爛檔」，栗原被選中了，披上上田的龍門球衣守住後方。栗原在接下來面對岡山搶攻，有一次出迎沒收來球，隊友亦合力守住禁區，不讓岡山進襲。可惜，岡山球員在補時5分鐘在禁區頂，把握一次無人看管的機會，遠射直飛網角，無可挽救。

下半段，要改當龍門。（twitter@kkkurimoto）

栗本在大學畢業後，加入業餘頂級聯賽——日本足球聯賽（JFL）中的強隊Honda FC，可算是「業餘球王」。他在15-18年連續4季入選最佳陣容，更在16及17年當選 MVP。他及後到美國延續生涯，在次級的美國冠軍聯賽（USL Championship）上陣，直至上月他回流加入大宮。

栗本廣輝在最高級業餘聯賽達到「球王級」。（Honda FC）

賽事以1：1告終，栗本經歷難忘的90分鐘：「第一次J-League，第一次正選，第一次守龍，這場地標戰相當深刻，可惜未能達到預期結果。來自看台的動力傳到球場上，讓我充滿力量，多謝！」

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