J League︱札幌後衛解圍自爆　連環犯錯自轉一周為對手助攻｜有片

日職聯（J-League）又有反面教材失球，今周由北海道札幌岡薩多送上。

札幌在昨日（19日）作客大阪櫻花兩度落後下扳平2：2，所失第二球由連串不幸事件組成，都發生在後衛岡村大八。一個犯錯，補救卻愈幫愈忙。



札幌在62分鐘阻止櫻花的反擊，從右邊搶回控球權後回送中路給中堅岡村。岡村跟櫻花的球員有相當距離，好整以暇，右腳一控後打算大腳斬前。不幸事件從此開始。

岡村大八今仗經歷喜與悲。（J-League）

岡村向前一顧，判斷腳下球去勢錯誤。大腳拉弓，居然踢空，球溜向12碼點。岡村踢不中球，順勢轉身，此時敵將般奴文迪斯已經殺到。岡村心知不妙，急忙救駕，已來遲一步，遂「瞓身」再解圍。

判斷錯誤（影片截圖）

不過，岡村心急，出腳時重心腳又站不穩，整個人正在滑倒，解圍卻「食唔應」。般奴文迪斯腳已殺到，正正閘住來球，反彈角度更頗為刁鑽。加上札幌門將距離很近，反應不及，令球隊再度落後。

岡村連續錯誤，目睹自己「累輸波」，立即全身伏在地上。隊友只好上前打氣，扶他起來。岡村在70分鐘亦被調離陣。

可幸是岡村今仗有貢獻，他在30分鐘接應角球勁頂，為札幌扳平。而隊友在76分鐘再次扳平，結果追和2：2完場。札幌開季5場，全數打和。