足球熱話｜丹麥球星感受日本人之美　8個月後同一的士尋回失物

「跌咗嘢，試吓唔好搵」，真有機會失而復得。

日職聯浦和紅鑽的丹麥前鋒卡斯柏真卡，近日遇上一樁好人好事，讓他不禁發文高呼一句「我愛日本」。他居然尋回了8個月前丟失的AirPods耳機，使他喜出望外。



真卡是前年挪威超聯神射手，並助北極圈球隊波杜基林特奪得冠軍。他去年首次離開北歐，橫越半個地球轉戰日職聯，迅即以表現打動日本球迷。

卡斯柏真卡在紅鑽表現出色，為球迷熟知。（Getty Images）

真卡於本月18日聯賽對橫濱水手，落後3球下上演來日後首次帽子戲法，為球隊搶回一分。人逢喜事，好運陸續有來。兩天後，真卡在Twitter上載相片，在一輛的士拿着一個AirPods的保護盒。

他在帖文以日文交代稱，8個月前在的士上遺失了AirPods，竟失而復得。「偶然乘坐同一輛的士，司機一直保存着它，還給我了」，難怪真卡在文末寫上一句「我愛日本」。也有人提示真卡，其實可以按單據記錄致電的士公司，讓他們通知有關的士，找尋一下。

8個月之後，有緣坐上同一位司機的車，居然尋獲AirPods。（Twitter@KasperJunker）

對於真卡的經歷，有網友猜想司機交給警察後半年仍無人認領，於是從警察領回後一直等待物主出現。不少網友在原文中表示有類似經歷，例如遺失AirPods後得到途人歸還。，也有人表示曾在的士上遺下銀包，後來獲司機送回，並得知司機原來在附近不斷「兜圈」尋找他。