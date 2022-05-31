足球熱話｜丹麥球星感受日本人之美 8個月後同一的士尋回失物
撰文：何偉畧
出版：更新：
「跌咗嘢，試吓唔好搵」，真有機會失而復得。
日職聯浦和紅鑽的丹麥前鋒卡斯柏真卡，近日遇上一樁好人好事，讓他不禁發文高呼一句「我愛日本」。他居然尋回了8個月前丟失的AirPods耳機，使他喜出望外。
真卡是前年挪威超聯神射手，並助北極圈球隊波杜基林特奪得冠軍。他去年首次離開北歐，橫越半個地球轉戰日職聯，迅即以表現打動日本球迷。
真卡於本月18日聯賽對橫濱水手，落後3球下上演來日後首次帽子戲法，為球隊搶回一分。人逢喜事，好運陸續有來。兩天後，真卡在Twitter上載相片，在一輛的士拿着一個AirPods的保護盒。
他在帖文以日文交代稱，8個月前在的士上遺失了AirPods，竟失而復得。「偶然乘坐同一輛的士，司機一直保存着它，還給我了」，難怪真卡在文末寫上一句「我愛日本」。也有人提示真卡，其實可以按單據記錄致電的士公司，讓他們通知有關的士，找尋一下。
對於真卡的經歷，有網友猜想司機交給警察後半年仍無人認領，於是從警察領回後一直等待物主出現。不少網友在原文中表示有類似經歷，例如遺失AirPods後得到途人歸還。，也有人表示曾在的士上遺下銀包，後來獲司機送回，並得知司機原來在附近不斷「兜圈」尋找他。
【足球熱話】呢位同事相當可疑 夏薩特企圖灌卻奧斯8歲仔飲酒足球熱話｜岩布仙尼45歲生日 一個Hashtag證明難忘亞視經典時刻足球熱話｜摩連奴勝利巡遊表演「泊大巴」 竟犯教車師傅大忌【英超熱話】真禾特宣布「落車」 被公認為水貨 臨別向球迷道歉英超熱話｜里奧費迪南列心水五大中堅 變成與泰利互相對罵玻璃心意甲︱伊巴謙莫域過去半年承受一生最痛 用信念將不可能變可能歐聯決賽︱利物浦盃賽醒神靠秘密武器 戴特別頭套練死球增準繩度足球熱話︱細數一生一球會忠臣 羅馬托迪創紀錄 有人做埋領隊麥巴比得罪全個南美洲：巴西阿根廷太易玩了 前隊友法賓奴唱反調