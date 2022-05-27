足球｜日本前國腳森本貴幸赴台落班 去年落戶巴拉圭惟犯事被炒
撰文：高詩琦
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34歲的日本前國腳森本貴幸，宣布加盟台灣企業甲級聯賽球會台中Futuro，他去年曾與巴拉圭球會簽約，惟其後惹上麻煩。
台中Futuro透過社交媒體宣布森本貴幸加盟，這名前鋒在2004年於東京日視出道之初，曾以15歲之齡，創下當時日職聯最年輕出場紀錄及最年輕入球球員紀錄，其後在2006年轉戰意甲加盟卡坦尼亞，展開長達8年的旅歐生涯；他亦曾代表日本國家隊出戰10場賽事，當中攻入3球。
森本貴幸近年再度外流，2020年曾加盟希臘第三級聯賽球隊AEP哥扎尼，去年初簽約巴拉圭甲組聯賽的路昆奴體育會，惟他未幾就犯下醉酒駕駛、更試圖逃走，最終被警方拘捕；加上場上表現亦不理想，同年6月已遭球會解約，直到現在才覓得落腳處。
難得再獲機會，森本貴幸透過台中Futuro的Instagram表示：「我非常地感謝來到台中FUTURO繼續新的挑戰，為了球隊的勝利我會全力付出來做貢獻，我也想多累積在台灣生活的經驗及體驗台灣的文化，請大家為我們加油。」台中Futuro指，因註冊問題，森本會在聯賽第3輪才開始可以上陣。
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