足球轉會｜升班馬富咸簽葡萄牙國腳防中　祖奧包連夏簽約5年

英超升班馬富咸宣布，簽入葡萄牙國腳防中祖奧包連夏（João Palhinha），雙方簽約5年。



富咸在官網發聲明，與26歲的包連夏簽下一份5年合約，並有多一年球會的續約選項。據報，包連夏以總值2200萬歐元身價，從士砵亭加盟富咸。

14次代表葡萄牙大國腳的包連夏說：「我很高興來到這裏，這是我職業生涯一次重要的機會，因為我要參加世界最好的聯賽。我加盟了一間偉大的球會，球會需要我，我選擇了他們。我會向球迷承諾，竭盡所能，希望我們今季可以贏得最多的東西。」包連夏是士砵亭的青訓產品，踢過B隊又多次外借，近兩季終於在士砵亭站穩正選。