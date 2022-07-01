英超轉會｜尼馬失意勢離PSG　紐卡素前鋒公開示愛　一招招攬同鄉

當基利安麥巴比與巴黎聖日耳門續約後，似乎成為這支法甲勁旅的頭號人物，相反巴西球星尼馬隨即失勢，法國傳媒更指尼馬已不在PSG來季的計劃中。

尼馬意興闌珊，有意離開巴黎，但他的高昂薪金成為最大阻力。財力上，能夠容納尼馬的球隊不多，新晉億萬大軍紐卡素是其中之一，「喜鵲」一眾巴西兵「落足嘴頭」，希望尼馬來投。



麥巴比與巴黎聖日耳門續約後，猶如「麥總」上台，在PSG呼風喚雨。法國傳媒曾經透露，麥巴比指尼馬欠缺紀律，PSG立即「開工做嘢」，傳出清洗尼馬的消息，就算「貼錢送尼馬」亦在所不計。

盛傳尼馬即將流入轉會市場，效力車路士的巴西老大哥堤亞高施華已發功，邀請尼馬加盟「車仔」。

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麥巴比續約，尼馬失勢，更成為清洗對象。（資料圖片／Getty Images）

尼馬要離開PSG，他的高昂薪金必定是阻力之一，PSG更傾向把尼馬外借，並承擔尼馬部分人工。若果是紐卡素出手的話，相信金錢並不是問題。

以尼馬的名氣及球技，必定能夠成為紐卡素的領軍人物，同時可以證明自己。在球會正式出價前，紐卡素一眾巴西兵率先加入游說行列。

尼馬的名氣及實力，是成為紐卡素領軍人物的最佳人選。（資料圖片／Getty Images）

巴西前鋒祖連頓接受播客訪問時，立即向尼馬表達崇拜之意，「他（尼馬）是眾人的偶像，也是現今球壇的巨人。」為表誠意，祖連頓不惜「出賣」隊友，「尼馬，你絕對可以加入我們，如果你聽到的話！我們的10號球衣正在等待你。」然而，紐卡素現時10號球衣的主人是辛特麥斯明。

冬窗加盟的巴西中場般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes），與尼馬是國家隊隊友，祖連頓希望透過這名同鄉，直接與尼馬聯絡，並邀請他加盟。

古馬雷斯（左）及祖連頓兩名巴西兵齊齊發功，邀請尼馬加盟紐卡素。（資料圖片／Getty Images）

「喜鵲」榮升億萬大軍後，今夏轉會市場尚算沉寂，至今只羅致門將普比（Nick Pope）及里爾中堅保治文（Sven Botman）。

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