英超轉會｜甸恩軒達臣為前途再度出走　落實從曼聯外借森林一季

曼聯門將甸恩軒達臣再度離開奧脫福，以借將身份加盟「升班馬」諾定咸森林一季，爭取更多出場機會，力爭再度入選英格蘭大軍出戰卡塔爾世界盃。



甸恩軒達臣（Dean Henderson）從錫菲聯回歸曼聯後，一度成為正選門將，其後因為受傷及染疫，門神之位無奈地拱手相讓。迪基亞回復狀態，加上看守領隊蘭歷克上台後，明言「迪基亞是首選」，軒達臣留在曼聯似乎無運行。

這名25歲英軍門將坐多過踢，最近也不獲「三獅軍團」徵召。卡塔爾世界盃將近，若果繼續在曼聯坐冷板，連入選的機會也不會有，所以軒達臣決定再度出走。

軒達臣離開曼聯，再度展開借將生涯。（資料圖片／Getty Images）

甸恩軒達臣早前已與諾定咸森林扯上關係，這支英格蘭老牌球會今日（2日）宣布，軒達臣以借將身份加盟一季，森林亦沒有買斷條款。

軒達臣再度展開借將生涯，已經是第6度被曼聯借走。軒達臣當年外借效力錫菲聯時，打出名堂，如今再度效力升班馬，希望助森林在英超站穩陣腳。

甸恩軒達臣以借將身份加盟森林一季。（Twitter截圖）

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