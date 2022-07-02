英超轉會｜甸恩軒達臣為前途再度出走 落實從曼聯外借森林一季
撰文：趙子晉
出版：更新：
曼聯門將甸恩軒達臣再度離開奧脫福，以借將身份加盟「升班馬」諾定咸森林一季，爭取更多出場機會，力爭再度入選英格蘭大軍出戰卡塔爾世界盃。
甸恩軒達臣（Dean Henderson）從錫菲聯回歸曼聯後，一度成為正選門將，其後因為受傷及染疫，門神之位無奈地拱手相讓。迪基亞回復狀態，加上看守領隊蘭歷克上台後，明言「迪基亞是首選」，軒達臣留在曼聯似乎無運行。
這名25歲英軍門將坐多過踢，最近也不獲「三獅軍團」徵召。卡塔爾世界盃將近，若果繼續在曼聯坐冷板，連入選的機會也不會有，所以軒達臣決定再度出走。
甸恩軒達臣早前已與諾定咸森林扯上關係，這支英格蘭老牌球會今日（2日）宣布，軒達臣以借將身份加盟一季，森林亦沒有買斷條款。
軒達臣再度展開借將生涯，已經是第6度被曼聯借走。軒達臣當年外借效力錫菲聯時，打出名堂，如今再度效力升班馬，希望助森林在英超站穩陣腳。
更多轉會相關消息：
足球轉會｜水晶宮簽曼聯青訓門將4年 森莊士東自由身加盟英超轉會｜曼聯掃貨瞄準荷甲 欲購坦赫格舊部改善中路防守英超｜沙拿破紀錄高薪續約利物浦 球會與經理人合作鋪排騙倒球迷足球轉會｜熱刺官宣6000萬鎊新援 4周簽4人 阿仙奴前隊長潑冷水英超轉會｜曼聯冗員轟金球奠勝送別法林明高 曼迷：季前派路回歸英超轉會｜尼馬失意勢離PSG 紐卡素前鋒公開示愛 一招招攬同鄉英超轉會｜李察利臣同意加盟熱刺 愛華頓財政有壓力加速完成交易意甲｜盧卡古如願回歸國際米蘭笑開懷 中國班主親自總部歡迎足球轉會︱巴塞擬再出手買利雲度夫斯基 拜仁轉會費企硬又要再等英超轉會︱車路士爆冷搶贏拉芬夏 老闆出馬史達寧快將到手