英超轉會｜曼聯掃貨瞄準荷甲　欲購坦赫格舊部改善中路防守

英超「Big 6」在6月的轉會市場動作多多，唯獨兩隊只聞樓梯響，未見實際行動。

車路士因為新主上場，先處理高層變動，曼聯未有動靜令一眾球迷乾着急。來到7月，紅魔「澎湃」起來了，先從革新防線做起。繼搶贏飛燕諾左閘杜維爾馬拉西亞，傳聞下一目標是阿積士中堅利辛度馬天尼斯，將與阿仙奴「拗手瓜」。



22歲的馬拉西亞出身自荷甲飛燕諾青訓，去季助球隊打入首屆歐協聯決賽。球會日前確認已跟曼聯達成協議，讓該名荷蘭國腳轉會，基本轉會費1500萬歐元，附加200萬歐元條款。「轉會通」Fabrizio Romano今晨指馬拉西亞已同意個人條款，將會成為新帥坦赫格「入魔」後第一宗收購。

馬拉西亞料已談妥個人條款，準備成為曼聯球員。（Getty Images）

曼城、利物浦上月先後購入強力射手，阿仙奴與熱刺則密密收購，曼聯卻未見動靜。踏入7月，才是曼聯「掃貨」時間。早前傳聞洽談巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，暫未見進展，另一名坦赫格在阿積士的舊部，可能先一步來投。

利辛度馬天尼斯近期備受注目。（Getty Images）

Romano指曼聯正準備出價，收購阿根廷中堅馬天尼斯。這名24歲在2019年夏天加盟阿積士，可算代替歐聯打入四強後轉投祖雲達斯的馬菲斯迪歷特。在坦赫格麾下三季，成為主力，而且近年逐漸打入阿根廷國家隊，去年有份捧起美洲國家盃。雖然身高僅1.75米，但頂上功夫不俗，且能踢中堅或左閘。

馬天尼斯去年有份捧起美洲國家盃。（Getty Images）

好中堅難求，阿仙奴亦有意向馬天尼斯出手，更傳聞曾經出價3000萬歐元遭拒。曼聯加入競爭，坦赫格曾領導馬天尼斯站穩旅歐第一步，或是吸引馬天尼斯再次合作的誘因之一。