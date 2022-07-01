英超轉會｜曼聯冗員轟金球奠勝送別法林明高　曼迷：季前派路回歸

曼聯的巴西中場安達斯彭利拿，在球隊苦無機會，淪為人球，多次被外借，如今返回祖國巴西效力法林明高。

彭利拿代表球隊出戰南美自由盃，這名巴西中場轟入世界波，證明身價。英國傳媒早前透露「升班馬」富咸有意求購彭利拿，曼聯球迷們隨即在網上起哄，呼籲富咸盡快出手。



安達斯彭利拿（Andreas Pereira）在曼聯機會不多，至今已經4度被球會外借，淪為人球，分別效力格蘭納達﹑華倫西亞﹑拉素及現時效力的法林明高。

再度回歸英超的富咸，希望以增兵增強實力，26歲的彭利拿正是目標之一。根據英國《每日郵報》透露，富咸開價860萬鎊，加上表現條款，轉會費可達1100萬鎊。

曼聯冗員獲富咸出價千萬招手 費格遜子弟兵近年變人球

彭利拿在曼聯苦無機會，被多次外借至不同球會。（資料圖片／Getty Images）

法林明高在南美自由盃16強首回合，作客鬥哥倫比亞的托利馬（Deportes Tolima），彭利拿禁區外一記巧妙的遠射，門將毫無反應，只好目送皮球入網，而這個入球亦是全場唯一入球，彭利拿一箭定江山，助法林明高先拔頭籌。

今仗是彭利拿結束外借期前最後一仗，所以他射入金球後相當激動，興奮得脫掉球衣，跑回場邊與一眾職球員相擁慶祝。

彭利拿為法林明高一箭定江山，表現興奮。（Getty Images）

看到金球，「曼迷」們同樣興奮，他們隨即在網上呼籲富咸趕快出手，直言「看到彭利拿的實力了沒有？」，更有網民笑言如今加價至2000萬。此外，曼聯球迷不忘「吹奏」彭利拿，直指「季前派路」強勢回歸。

縱然曼聯球迷不斷推波助瀾，但彭利拿原來曾經明言希望留在法林明高，「我希望留效法林明高，但這不在我的控制之中，這是曼聯的決定，我們需要顧及我和曼聯的最佳利益。我和法林明高的關係十分好，我愛他們，如果未能成事的話，我總有一天會回歸這裏。」

縱然富咸對彭利拿有興趣，但這名巴西中場不介意留效法林明高。（Getty Images）

更多轉會相關消息：