轉會情報｜巴塞會長多謝利雲度夫斯基付出 否認拜仁擔心巴塞破產
撰文：顏銘輝
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巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）證實，已經向拜仁慕尼黑出價求購羅拔利雲度夫斯基。有傳拜仁擔心巴塞會在一兩年內破產，拒絕巴塞分期付款及轉會浮動條款，拿樸達澄清絕非此事，這種說法十分可笑。他還答謝羅拔利雲度夫斯基為轉會巴塞的付出的努力。
拿樸達在周四（7日）的記者會上證實，巴塞正式求購利雲度夫斯基，他說：「我們已經為他出價，正等待對方回覆，我們看看回覆是否正面。我想多謝利雲度夫斯基為轉會而付出的努力。他們需要考慮條件，我們就等回覆。」33歲的利雲度夫斯基與拜仁的合約尚餘一年，他表明要離隊，一心轉投巴塞。
早前有傳媒報道，巴塞向拜仁開出基本轉會費4000萬歐元，加上500萬歐元浮動附加費。最新有傳拜仁正與巴塞討價還價，不願意接受分期付款以及浮動條款，希望巴塞「現兜兜」一筆過找數，因為拜仁擔心巴塞財困破產，甚至在一兩年內會消失。
「我不相信。」回應這則傳聞時，拿樸達說：「我不相信拜仁會認為我們在兩年內破產。這個很可能只是某些地方的笑話……我們有120年的歷史，得到拜仁的尊重。我們已經向他們提出收購，希望盡快得到答案。」
雖然巴塞受負面的財政消息困擾，但仍吸引到球星內投，本周簽入自由身球員基斯爾及安達斯基斯坦臣，當然還有「非巴塞不嫁」的利雲度夫斯基。拿樸達說：「多謝球會的歷史及球員，我們對優秀球員仍有非常大的吸引力。我不開名了，但普遍球員都很欣賞我們。」
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