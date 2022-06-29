足球轉會︱巴塞擬再出手買利雲度夫斯基　拜仁轉會費企硬又要再等

與拜仁慕尼黑反目的利雲度夫斯基，終於等到巴塞出價收購。可是拜仁嫌對方出價太低，不為所動。

波蘭神鋒夢想中的轉會，相信仍要再等一會。



轉會巴塞的機會，利雲度夫斯基仍要再等待。（Getty Images）

Sky Sports消息指，巴塞隆拿上周已出價4000萬歐元收購利雲度夫斯基，但拜仁堅稱這位波蘭射手是非賣品。

利雲度夫斯基與拜仁的合約只餘下最後一年，他已跟球會表明不會續約，更單方面公開宣布：「我在拜仁的故事已告一段落」。他與巴塞「情投意合」，已傾妥個人條款一心加盟，卻被拜仁諸多阻撓，利雲度夫斯基為此多次公開力數拜仁。

巴塞首次出價遭拜仁拒絕後，正預備再次出手。「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）發文稱，「利雲度夫斯基收到巴塞方面通知，他們將會再次出價：4000萬歐元保證轉會費另加附帶獎金條款。」大家沒有看錯，相信巴塞礙於嚴重財困，第二次出價與首次出價相差無幾，大概只是多了附帶獎金條款。

羅曼奴指出，「利雲度夫斯基已確認，他願意等待巴塞隆拿。」利雲經理人與巴塞會長拿樸達關係密切，相信是他願意耐心等待巴塞好消息的主因。拜仁已經買入利物浦前鋒沙迪奧文尼，不過他們依然企硬，Sky Sports指這支德甲班霸要求至少要有6000萬歐元，才肯將利雲賣給巴塞。如此一來，雙方討價還價不知要等待到何時。

利雲2014年加盟拜仁以來，在各項賽事攻入344球，過去8個球季贏得8次德甲、3次德國盃，他亦連續5個球季成為德甲神射手。