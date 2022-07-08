英超轉會｜迪莊轉會添變數 車路士班主突現身巴塞妙答記者提問
撰文：趙子晉
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曼聯近期力追巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，惟這宗交易因不同原因陷入膠著狀態，原來還有一方準備出手搶人。
車路士班主托德波利入主後，凡事親力親為，日前更被影到現身巴塞，盛傳與收購迪莊有關，但他卻表示只是「食餐飯」。
曼聯新帥坦赫格視法蘭基迪莊為頭號轉會目標，但依然沒有太大進展，西媒早前踢爆原來迪莊一直被拖糧，只要他留隊就有望收足被拖欠的薪金。巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）重申迪莊是非賣品，除非逼不得已，但他要留隊就要減薪。
巴塞財困人所共知，估計拿樸達口中的非賣品也只是場面話，若有可觀的出價，巴塞也會「見錢開眼」，放售迪莊，所以關於迪莊的轉會傳言依然。
曼聯求購迪莊這宗交易一波三折，似乎再添變數，車路士有意攔途截劫，把這名荷蘭中場搶過來。車路士新班主托德波利（Todd Boehly）日前被拍攝到現身巴塞隆拿，英國《每日鏡報》指他前往一間餐廳進行會議，內容與迪莊的轉會有關，據報拿樸達﹑體育總監佐迪告魯夫等巴塞高層現身同一建築物。
《每日鏡報》透露，車路士希望以5600萬英鎊的轉會費，將迪莊收歸旗下。除了迪莊的轉會外，托德波利與巴塞亦就艾斯派古達的轉會事宜作討論。當西班牙記者提問波利為何現身巴塞時，這名車路士班主笑着回應：「我嚟食餐飯。」
一朝天子一朝臣，托德波利入主車路士後，艾巴莫域臣的「左右手」紛紛離隊，其中包括掌管轉會事宜的格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）。托德波利親自兼任體育總監，早前已與曼城洽購史達寧，盛傳已經接近完成。
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