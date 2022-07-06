轉會情報｜法蘭基迪莊合約內容公開　巴塞想賣畀曼聯原因一目了然

曼聯及巴塞隆拿繼續就法蘭基迪莊的轉會拉鋸博弈。西班牙《馬卡報》披露了迪莊在巴塞隆拿的合約細節，指出由新球季起，巴塞需要支付迪莊高額的薪金及忠誠獎金。故此，巴塞要求迪莊在減薪留隊及轉會之間二選一。



迪莊在2019年加盟巴塞，簽下一份年薪1400萬歐元的合約，但暫時他未有一季收足人工。（Getty Images）

迪莊在2019年由阿積士加盟巴塞，基本年薪為1400萬歐元。不過，新冠肺炎疫情大爆發，迪莊在19/20球季願意跟大隊共渡時艱，該季減薪12%至年薪1232萬歐元。

然而，疫情持續未散，巴塞財政困難，要求迪莊延遲出糧。在2020年，巴塞與迪莊調整合約條款，續約至2026年。在20/21及21/22球季，迪莊的年薪分別由1400萬歐元減至300萬及900萬歐元，而這兩季少收的1600萬歐元就分攤到22/23起4個球季，每季出糧多400萬歐元。在22/23至24/25球季，迪莊年薪為1800萬歐元，到25/26球季更獲加薪至1900萬歐元。

據報坦赫格視舊部迪莊為重建曼聯的骨幹。（Getty Images）

年薪以外，迪莊的合約還有忠誠獎金，效力頭3季未有，但在22/23球季，他會有288萬歐元忠誠獎金，而在23/24球季，這筆獎金更加高達970萬歐元。雖然24/25球季沒有忠誠獎金，但到25/26球季會有300萬歐元。此外，迪莊的合約包括出場獎金及冠軍獎金，其中較易獲取的是出場獎金，只要他的上陣次數超過6成，該季便可多獲200萬歐元。他在對上3季都獲得這份獎金。

上季，巴塞只付給迪莊1100萬歐元（900萬年薪加200萬獎金）薪酬，但在新球季，未計任何獎金，巴塞需要給他2088萬歐元（1800萬年薪加288萬忠誠獎金）。《馬卡報》計過，若果迪莊按原有合約留隊4年，巴塞至少要給他8858萬歐元。

西班牙傳媒《馬卡報》公開了迪莊與巴塞的合約細節。（《馬卡報》截圖）

《馬卡報》披露迪莊人工結構

19/20：1432萬歐元（1232萬年薪+200萬出場獎金）

20/21：525萬歐元（300萬年薪+200萬出場獎金+25萬冠軍獎金）

21/22：1100萬歐元（900萬年薪+200萬出場獎金）

22/23：2088萬歐元（1800萬年薪+288萬忠誠獎金）

23/24：2770萬歐元（1800萬年薪+970萬忠誠獎金）

24/25：1800萬歐元

25/26：2200萬歐元（1900萬年薪+300萬忠誠獎金）



為了節省這一大筆人工開支，兼可收到超過6500萬歐元的轉會費，報道指巴塞出售迪莊的決定背後，與體育及足球競技無關，純粹是「睇錢份上」的經濟決定。

25歲的迪莊最希望留在巴塞，但也不抗拒投曼聯，與恩師坦赫格再續前緣，據報坦赫格現在每日都會跟他聯絡。然而，巴塞的立場是，如果他想留隊必須大減薪，否則請離隊。經歷過首季減薪12%，再同意延遲出糧後，迪莊再不願意大幅減人工。

迪莊的轉會是一次三方博奕，曼聯最簡單，希望簽到人；迪莊不抗拒去曼聯，最希望以原有合約留隊；巴塞要求迪莊減薪或離隊。（Getty Images）

英國傳媒早前的消息指，曼聯及巴塞已同意基本轉會費為6500萬歐元，但尚未就價值約2000萬歐元的浮動條款達成協議，曼聯也未跟迪莊商討個人合約，轉會進度停滯不前。西班牙記者Gerard Romero透露，曼聯開出6500萬歐元加2200萬歐元浮動條款。如果曼聯的基本轉會費肯加碼，提高報價至7500萬歐元加1200萬歐元，巴塞便會答應。

在轉會費談判上，曼聯及巴塞各有弱點，變成爭持局面。迪莊明顯是坦赫格的頭號目標，點名必買；同時，迪莊的高人工支出，亦令財政有問題的巴塞渴望賣人。更複雜的是，在於迪莊的人工問題，他當然最希望留在巴塞，收取那些延遲支付的人工及忠誠獎金，但巴塞又不願意，要求他減薪。若果他轉投曼聯，又不知能否取回巴塞拖欠他1600萬歐元的人工。