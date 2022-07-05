足球轉會｜巴塞一日官宣兩免費兵　意甲冠軍中場偕丹麥後衛來投

巴塞隆拿昨日宣布今夏兩筆簽約，簽入兩位自由身球員基斯爾及安達斯基斯坦臣。



巴塞首先公布的是25歲科特迪瓦中場基斯爾來投，簽約至2026年，違約金高達5億歐元。基斯爾會在7月6日中午出席簽約儀式，之後到訓練基地換上新球衣的球衣，隨後會見記者。基斯爾剛為AC米蘭贏得意甲冠軍，今夏約滿以自由身離隊。

基斯爾加盟巴塞。（Twitter）

昨日稍後，巴塞再在官網宣布26歲丹麥中堅安達斯基斯坦臣，簽約至2026年，違約金也是5億歐元。基斯坦臣比基斯爾遲一天亮相，他會在7月7日中午出席加盟儀式及開記者會。基斯坦臣是車路士青訓出身，今夏約滿，未有續約，以自由身離隊。