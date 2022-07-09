環法單車｜觀眾企得太出釀成大炒車　車手頸椎骨折堅持踩返終點

環法單車賽第5站，出現車手與觀眾相撞的意外。道達爾（TotalEnergies）車隊的丹尼爾奧斯（Daniel Oss）與站在賽道邊的觀眾相撞後，負傷作賽，完成這站賽事，但經檢查後發現頸椎骨折，需退出環法餘下比賽養傷。



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周三（6日）的環法第5站，由里爾踩到阿倫貝格，全長157公里，屬於丘陵路段。在一段石板直路上，35歲的丹尼爾奧斯高速駛過。由於路面中央是凹凸不平的石塊，車手很習慣地踩到兩邊的泥地上，包括奧斯。

奧斯雖然負傷踩完第5站，但都要退出整項賽事。（資料圖片/Getty Images）

事發前，見到車迷踩到賽道上。（Twitter）

事發片段所見，有車迷離開草坪，有一隻腳踏在泥路上，並拿出手機拍攝。當奧斯駛到時，雙方都躲避不及，撞作一團。受傷的奧斯堅持作戰，繼續踩完第5站，以3小時26分42秒完成，比分站冠軍西蒙奇勒（Simon Clarke）慢13分7秒，第154名衝線。

Daniel Oss suffered this horrible crash yesterday and still managed to finish the stage. But his team has since said he is out of #TdF2022 after “additional examinations revealed a fracture of a cervical vertebra requiring immobilisation for a few weeks”. pic.twitter.com/Xv9SpCWj52 — Sophie Smith (@SophieSmith86) July 7, 2022

道達爾車隊在周四宣布，奧斯因傷退賽，這位意大利車手賽後接受更詳細的檢查，被發現頸部椎骨骨折，需要固定數周，不得不退出餘下的環法比賽。車隊隊友沙根（Peter Sagan）也在社交網站留言，祝福奧斯盡快康復。失去了奧斯這位幫得手的隊友，對沙根在今屆環法爭取好成績都有不小影響。

另一名車手米高高爾傷勢更嚴重，一度入深切治療部。（Twitter）

這次炒車還禍及另一名車手米高高爾（Michael Gogl），他當時跟在奧斯身後，當奧斯與車迷撞在一起時，他也躲避不及，反車摔到地上。高爾的傷勢比奧斯更嚴重，不能完成第5站，馬上送院治理，更一度入住深切治療部。28歲的高爾盆骨、鎖骨及椎骨骨折，還有輕微氣胸。