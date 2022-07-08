輪椅劍擊｜余翠怡世界盃華沙站響頭炮 女子佩劍摘銅而回
撰文：趙子晉
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「輪椅劍后」余翠怡領軍出征華沙站輪椅劍擊世界盃，首日即有斬獲，出戰非主項的女子個人A級佩劍，殺入4強，最終摘銅而回。
輪椅劍擊港隊5月中出發海外征戰，在世界盃泰國春武里站已取得佳績。港隊早前轉往歐洲集訓，準備在波蘭華沙的另一分站。
在春武里站個人賽摘下一金一銅的余翠怡，華沙站首日賽事出戰非主項的女子個人A級佩劍，小組賽以3勝2負晉級，16強以15：12力克東道主劍手，與今次賽事頭號種子﹑匈牙利劍手Amarilla Veres爭入4強，結果「輪椅劍后」一劍力克對手，殺入4強，惟以7：15不敵另一主場劍手Kinga Drozdz，無緣決賽，依然袋走一面銅牌，今站賽事有個好開始。
港將范佩珊及林嘉雯亦有參加同一級別，並在32強止步。另一港將周朗浩出戰男子個人C級重劍，64強出局。
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