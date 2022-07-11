美職聯｜朗尼百萬年薪教華盛頓聯隊　老婆高蓮曾批此地落後過英國

英格蘭名宿朗尼找到新工作，將會執教美職聯的華盛頓聯隊。有記者披露，36歲的朗尼周日晚獨自飛抵美國，將會跟華盛頓聯隊簽下一份100萬美元年薪的合約。



朗尼飛抵華盛頓杜勒斯國際機場的短片在網上廣傳，只見他穿黑衫黑褲戴白帽，推住兩大件行李步出機場，與到場接機的工作人員握手。朗尼太太高蓮及其經理人也沒有隨行，這位前英格蘭國腳獨自一人前來。

美國《華盛頓郵報》報道，朗尼同意與華盛頓聯隊簽下長約，年薪至少100萬美元，成為球隊史上最高薪的教練。朗尼需要申請工作證，完成所有程序前，他會先任球隊顧問。

華盛頓聯隊成績低迷，現以17分排東岸尾二，他們17戰得5勝2和10負。華盛頓聯隊在4月炒了教練洛沙達（Hernan Losada），由查艾殊頓（Chad Ashton）暫代帥位，直至朗尼正式上任。朗尼在2018及2019年效力過華盛頓聯隊，52次上陣攻入25球，更做過球隊隊長。

朗尼太太高蓮曾批評華盛頓落後，不知她之後會否陪丈夫到美國。（Getty Images）

英國傳媒表示，在朗尼以球員身分效力華盛頓聯隊時，太太高蓮不太滿意這個城市，直指華盛頓比英國落後，令她意想不到。她當時向占美華占的妻子發短訊：「華盛頓不是最好……是個旅遊的好地方，但不是居住。」她還稱：「這裏比英國落後，我從未想像過，但我們會適應到的（我希望）。朗尼很喜歡這裏，小孩們都很好，直接適應了學校，所以他們都很好。」