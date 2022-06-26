足球熱話｜朗尼心力交瘁離開打比郡　20年來第一次放暑假陪伴妻兒

朗尼近兩季在打比郡由球員到臨危受命出任主帥，雖然遇上球會因財困被行政接管、陷入莫大困境，但他在場外成功團結球迷及球會上下、場內也以手上有限陣容踢出好表現。

儘管上季打比郡在前後被扣去21分聯賽積分、又遭轉會禁令下，無可避免地降落英甲，朗尼仍深受讚賞，未料他日前突然請辭。



朗尼在打比郡最低潮時一直不離不棄，被視為球會英雄，當地市議會甚至計劃向他頒發榮譽資格，他突然請辭，令球會上下都震驚。其中一大原因，似乎是因為打比郡在深陷財困、遭行政接管已超過一年，仍然未覓得合適買家，雖然日前傳出當地一間地產公司正準備出資收購，但朗尼去意已決。

朗尼陪打比郡歷盡低潮，最終仍決意離開。（Getty Images）

朗尼亦有親自解釋：「我整個夏天一直密切關注打比郡的賣盤進度，但今天我跟球會的行政管理人會面、通知他們我已決定離開，他們已盡了一切能力改變我的想法，但我去意已決。」他續指自己在球會歷盡高低，但暗示自己心力交瘁，「在我個人看來，我覺得球會需要由一位新領隊去領導，這個人應要充滿活力、且沒有受過去一年半的事件影響。」

雖已離開，但朗尼仍盡力為打比郡講好說話，表示絕不會忘記打比郡的一切，也為自己在位的日子感到驕傲，「我也有留意到，仍然有人有興趣收購和營運這間球會，我想對他們說打比郡是一間出色的球會，擁有豐厚的歷史和絕佳的球迷，希望你們未來一切順利及成功。」

朗尼（右二）和太太歌蓮（右一）與卡域克（右三）等好友一起度假。（Instagram）

英國《鏡報》則引述來自朗尼身邊的消息來源指，這名曼聯名宿甘於放棄這份周薪9萬英鎊的工作，主因是希望把握時間陪伴妻兒，並享受他近20年來第一次「真正的暑假」，畢竟他16歲已在英超出道：「他以前不是有季前集訓、就是有世界盃、歐國盃，他打從兒時已沒有放過暑假，他也想多陪伴他的兒子和妻子，若他繼續留在打比郡，他一個星期內就要回去準備新球季。」

在太太歌蓮受官司困擾時，朗尼一直陪伴左右。（Getty Images）

朗尼的妻子歌蓮正與李斯特城前鋒占美華迪的妻子Rebekah打官司，也因此承受龐大壓力，《鏡報》指這也是朗尼決心辭職相伴的主因。歌蓮在2019年指控Rebekah，指她將自己「只供密友檢閱」的社交媒體內容洩露給媒體，並化名「Wagatha Christie」在媒體專欄抹黑歌蓮，Rebekah否認指控，更反告歌蓮誹謗，這宗官司纏擾多時下，預計會在下周裁決。

朗尼日前在Instagram分享多幀在西班牙度假聖地伊比沙島的照片，除了與太太高蓮的甜蜜合照，還有前曼聯隊友卡域克夫婦，及曼聯名宿布魯士之子艾歷士布魯士等。雖然朗尼早年曾受不少桃色醜聞困擾，但在重重考驗之下，與太太的感情比以往都更堅定。