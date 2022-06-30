足球熱話｜朗尼有情有義隨時惹官非上身　發文向打比郡道謝

英格蘭老牌球會打比郡上季曾因財務問題，被扣21分，主帥朗尼未有因此中途離隊，嘗試助球隊護級，可惜最終徒勞，打比郡降落英甲。

朗尼早前宣布離開打比郡，他的有情有義舉動再度曝光，英國《電訊報》指朗尼「貼錢返工」，但此舉隨時令他惹上官非。



因為班主管理不善，打比郡受財政問題所困破產，被英冠賽會扣減21分，擔任主帥的朗尼（Wayne Rooney）未有就此離隊，更嘗試助球隊在水深火熱下護級。將士用命下，力戰至尾三一輪宣布護級失敗，來季降落英甲。

朗尼對打比郡不離不棄，盡顯有義氣的一面，先拒絕母會愛華朗的邀請，更曾經自掏腰包支付訓練場的費用，其後再獲打比市政府議員動議向他頒發榮譽「打比市自由意志」。

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打比郡未見曙光領隊朗尼請辭 上季被扣21分戰至季尾降班

朗尼在水深火熱下助打比郡爭護級，可惜最終依然降班收場。（資料圖片／Getty Images）

英國《電訊報》早前再揭朗尼的暖心舉動，他親自支付全隊職球員的5月薪金，合共160萬英鎊。

《電訊報》指，朗尼透過經理人公司「Triple S Group」支付薪金，但朗尼的一片好心卻隨時惹上官非，英格蘭足總最近展開調查。朗尼的經理人公司早前回應事件，表示是自願向足總透露此事，並有信心朗尼的行徑沒有違反任何規例。

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朗尼有情有義，卻竟然或惹官非上身。（資料圖片／Getty Images）

朗尼早前向打比郡請辭後，透過社交網站發文，首度談及離隊一事，這名曼聯舊將坦言這是生涯中最困難的決定，「我先向球迷及打比郡的職球員道謝，對我在這3年的支持。離開打比郡是我生涯中最艱難的決定，希望球迷們對下任領隊有同樣的支持，我將永不會忘記在球隊的美好回憶。」

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