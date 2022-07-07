轉會動態｜連格挽救事業或赴美職聯搵食 兩隊拋出豐厚條件
撰文：何偉畧
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今季離開成長兼成名地曼聯的連格，曾是英格蘭前途最明亮的中場之一。近幾年仕途不順，年底世界盃又到，可能令這位國腳離開歐洲。
美職聯（MLS）球會近來積極收購大牌球星，體育媒體《ESPN》指至少兩支球隊有意向連格拋出橄欖枝，更形容必定成為震撼全聯賽的「巨刁」。
29歲的連格拒絕與效力逾21年的曼聯續約，今夏成為自由身球員。他曾經以借用身分效力半季的韋斯咸以及另一英超球會愛華頓，雖傳聞有意出手，但未見進展。
卡塔爾世界盃年底舉行，連格仍希望盡努力爭取表現，入選大軍。遲遲未有著落，次一級聯賽也要考慮。報道指已有兩隊邀請連格及其代表見面，希望說服他到美國搵食。
報道未透露哪兩支球隊，僅形容提出的待遇相當具震撼力。美職聯轉會窗在今天開始，直至下月4日，連格將於日內飛赴美國洽談。
連格上回入選國家隊為去年10月世界盃外圍賽對安道爾，惟他在去季相當失意，聯賽上陣僅16場，只得2場正選，季中希望離隊又不得要領。過去效力美職聯的英格蘭國腳，全為正在淡出，時近生涯晚年之輩。
不過，美職聯球會近期相當進取，老將如加里夫巴利及基亞連尼雙雙加盟FC洛杉磯，當打之輩亦有人從歐洲主要聯賽轉戰美職聯。去季在英超射入5球的哥倫比亞射手古曹靴南迪斯，日前從屈福特轉會哥倫布機員。
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