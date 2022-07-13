英超季前賽｜坦赫格不敢高估曼聯球員　「我看到很多失誤」

曼聯在季前熱身賽以4：0大勝利物浦，新帥坦赫格上任首戰即響勝鼓。坦赫格雖然滿意曼聯的發揮，但指出今場出現很多錯誤，還有很大的進步空間，而且利物浦分了3支球隊去比賽，故不會因大勝而高估這支曼聯的實力。



坦赫格賽後說：「今場我們很滿意，因為這支球隊的精神面貌非常好。我們很清楚這個只是開始。看得到的，我們在逼搶有失誤，也錯失了一些埋門，但我們創造到很多機會，我覺得球隊踢得很積極勇敢。我們必須再更加努力，才能排除這些失誤。當然，就第一場比賽而言，我們十分滿意。」

在下半場，坦赫格派迪尼斯客串中堅，與拜利拍檔。（Getty Images）

被問到球隊的進步空間，這位荷蘭領隊說：「當然還需要時間，相信我吧，我看得到很多失誤，但我不會在此說出來。不過，老實說，利物浦今場分開3隊踢，他們不在最強實力及最佳狀態，所以我們都不會高估（我們的球員實力）。我們看到一些正面的地方，你們都見到，我們的前場充滿創造力，很有速度，我們是有潛力的。」

曼聯之後會遑開泰國，啟程到澳洲，繼續季前賽之旅，下場會在周五對墨爾本勝利。