英超︱曼聯泰國友賽利物浦前夕　坦赫格地獄式特訓調校防線

曼聯今晚在泰國與宿敵利物浦踢熱身賽，即使只是一場友賽，新帥坦赫格（Erik ten Hag）當然不想在任內首場「雙紅會」上失威，他訓練時特別施以大懲罰，調校後防線。



曼聯領隊坦赫格向球隊施以特訓。（Getty Images）

上季曼聯在英超對利物浦均沒有好下場，首循環蘇斯克查領軍主場大敗0：5，次循環換上蘭歷克掌帥作客仍以0：4敗陣，兩場加起來失掉9球之多，創下英超年代兩軍對壘最大比數差。

坦赫格今夏上任，銳意將一切推倒重來，嚴格訓練帶來新鮮感，眾將和曼迷均讚口不絕。大軍目前正在泰國，今晚香港時間9點對戰利物浦，賽前一天有隨軍記者發現坦Sir在訓練中加入懲罰環節——練習賽每失一球，便全隊立即罰做掌上壓。

曼聯球員在練習賽中每失一球，便被罰做掌上壓。（網上圖片）

或許是上季的「血的教訓」，大敵當前，坦Sir為免紅魔再遭利物浦大炒，苦心設計這個大懲罰環節，能否收效等多數個小時便知。

在曼谷對利物浦是曼聯今夏熱身之旅第一擊，之後大軍將飛往澳洲墨爾本，友賽墨爾本勝利、水晶宮和阿士東維拉。坦赫格領軍以踢出高能量迫搶足球見稱，訓練方式明顯較前任領隊蘇斯克查和蘭歷克嚴格得多，強度也截然不同。不止這次練習賽，在此之前的訓練，每當球員有輕微出錯，也會受到不同程度的懲罰。

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他以重建球隊為目標，身負重任，今個夏天在轉會市場卻相當沮喪，至今僅買入左閘馬拉西亞一人。頭號收購目標、巴塞中場法蘭基迪莊遲遲未成事，被指已做體測的丹麥中場基斯甸艾歷臣仍未正式加盟。

坦Sir有意簽入的阿積士前鋒安東尼、守將添巴，前者仍在斟介，後者相信已無望，另外還有一大班拒絕來投的星將，當中包括選擇加盟利物浦的前鋒紐尼斯。屋漏偏逢連夜雨，陣中前線大將C朗拿度要求離隊，並至今遲遲未歸隊，已鐵定缺席曼聯在泰國及澳洲季前熱身賽之旅。