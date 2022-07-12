轉會情報｜曼聯CEO夥足球總監親征西班牙　巴塞為錢向迪莊攤牌

正當曼聯大軍正在泰國參加季前賽時，兩位曼聯高層被影到身在西班牙的巴塞羅那，兩人正跟巴塞隆拿商討荷蘭中場法蘭基迪莊的轉會。



有西班牙記者在周一影到，曼聯行政總裁李察阿諾特及足球總監梅圖，身在巴塞羅那的街頭，據報他們與巴塞體育總監祖迪告魯夫、足球總監艾利文尼（Mateu Alemany）及副主席尤斯達（Rafa Yuste）商討迪莊的轉會。

Richard Arnold and John Murtough in Barcelona to meet Mateu Alemany, Rafa Yuste and Jordi Cruyff #mulive [@gerardromero] pic.twitter.com/dvJHlzkJCM — utdreport (@utdreport) July 11, 2022

《talkSPORT》指，李察阿諾特及梅圖親自趕到西班牙，希望加快談判進度，並向巴塞訂下死線，必須在本周五前完成迪莊的轉會。報道稱，雙方討論的重點包括巴塞拖欠迪莊人工的問題。

曼聯行政總裁李察阿諾特及足球總監梅圖周一在巴塞羅那出現。（Twitter）

足球記者羅曼奴透露，迪莊的轉會未有拉倒，但進度停滯不前，自從兩間球會在6月達成6500萬歐元基本轉會費協議後，再無新進展。曼聯及巴塞未談好2000萬歐元的浮動轉會費，而迪莊的首選是留效巴塞，但非常抗拒減薪留隊。

據報，迪莊的首選是留在巴塞，但他不同意大幅減薪，亦不抗拒轉投曼聯。（Getty Images）

25歲的迪莊周一也回到巴塞復操，西班牙《世界體育報》指，迪莊操練前與教練沙維、祖迪告魯夫及艾利文尼開會，球會向他交代轉會談判的進展。雖然沙維仍視迪莊為隊中的重要球員，但巴塞向迪莊表明，出售他純屬經濟原因。巴塞還在會上要求迪莊，要麼離隊，要麼減薪留隊，但迪莊拒絕大幅減薪，並不滿巴塞的處理手法。沙維亦希望，巴塞可以在球隊7月16日出發到美國集訓前解決迪莊的轉會。

曼聯領隊坦赫格在周一的記者會回應過迪莊的轉會，他表示不會談論其他球會的球員，但他們正努力尋找新的中場及前鋒。