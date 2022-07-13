英超季前賽｜曼聯大勝利物浦四球 坦赫格首戰旗開得勝
撰文：顏銘輝
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在泰國曼谷舉行的季前友賽，曼聯與利物浦上演「雙紅會」，最終紅魔在新帥坦赫格帶領下，以4：0大勝。
這場是曼聯及利物浦首場季前賽，也是曼聯新帥坦赫格上任後的第一場比賽。曼聯上半場派遺主力陣容，般奴費南迪斯、查頓辛祖、拉舒福特及安東尼馬迪爾正選披甲。哈利馬古尼受傷避戰，C朗繼續因個人事務請假缺陣。至於利物浦就將全隊分為3隊，正選派弱陣，11人中只有艾利臣比加、佐敦軒達臣及路爾斯戴亞斯屬主力。
經過坦赫格兩周多的訓練，曼聯更注重逼搶及短傳入楔。12分鐘，查頓辛祖為曼聯先開紀錄。30分鐘，費特禁區頂笠射得手，曼聯拉開到兩球優勢。利物浦在32分鐘大規模換人，入場的更多是小將，最強的入替球員可能是占士米拿及祖爾麥迪比。33分鐘，曼聯的馬迪爾前場逼搶成功，推入去射入，幫紅魔半場遙遙領先3：0。
換邊後，到曼聯大規模換人，艾歷拜利、雲迪碧克、阿歷士迪尼斯等副選入替，還有用上「伊拉克施丹」伊巴爾（Zidane Iqbal）及查理沙維治（Charlie Savage）兩名小將踢防中。61分鐘，利物浦再換人，穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克、堤亞高艾簡達拿、阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣、法賓奴等主力登場。在下半場後半小時，利物浦以近乎主力陣容對曼聯二隊。
76分鐘，曼聯中堅拜利從後場突圍，帶上中場策動攻勢，最後由迪亞路查奧爾（Amad Diallo）助攻法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri）建功，拉開到4：0。利物浦也有破蛋機會，沙拿左腳熨射中柱，紐尼斯「執雞」炒高。最終，坦赫格首場執教曼聯的比賽，以4：0大勝利物浦。
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