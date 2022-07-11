轉會情報｜迪莊向曼聯保證解決一問題後過檔　英媒列出兩後備人選

曼聯收購法蘭基迪莊的轉會進度停滯不前，受阻了迪莊與巴塞隆拿的欠薪談判。英國《每日電訊報》報道，曼聯得到迪莊的保證，若果他的欠薪問題得到解決後，願意加盟曼聯。



迪莊與巴塞的複雜薪酬，成為他轉會曼聯的最大阻力。（Getty Images）

迪莊周一會按計劃回到巴塞復操，但曼聯得到保證，迪莊仍對轉會持開放態度，若果他能跟巴塞解決欠薪問題，他願意今夏轉投曼聯。

由於新冠肺炎疫情導致財政困難，巴塞近兩個球季要求迪莊延遲支薪，拖糧至少1600萬歐元。迪莊擔心轉會的話，將收不到巴塞拖欠他的薪酬。

了解更多：法蘭基迪莊合約內容公開 巴塞想賣畀曼聯原因一目了然

在這宗轉會上，曼聯處於被動，只能等待迪莊與巴塞的談判。英國《每日鏡報》稱，這令到曼聯可能選取「plan B」，改為求購李斯特城的泰利文斯或狼隊的魯賓尼維斯。

曼聯身在泰國，備戰季前賽。（Getty Images）

曼聯上周六抵達泰國曼谷，開展季前賽之旅。這次外訪由營運總監洛絲（Collette Roche）領軍，足球總監梅圖沒有隨隊。據報，梅圖留在歐洲，專注基斯甸艾歷臣、法蘭基迪莊及利辛度馬天尼斯的轉會工作。另外，未知行政總裁李察阿諾特會否在澳洲與曼聯會合。

英國傳媒報道，艾歷臣口頭上同意與曼聯簽約3年，預計這位丹麥中場本周中將接受嚴格的體測，若果通過的話，會盡快趕到澳洲會合大隊。艾歷臣在去年歐國盃比賽期間心臟病發倒地，險命喪球場。