英超｜曼聯後防大讚坦赫格提升訓練水平　昔日二號人物被打入冷宮

曼聯上周六抵達泰國曼谷，近兩日在當地訓練，備戰周二晚對利物浦的季前賽。曼聯中堅域陀連迪路夫周日接受訪問，大讚新帥坦赫格注重細節，解釋清晰，提升了訓練的水平。



連迪路夫周日接受訪問，談到新帥坦赫格的訓練。（Getty Images）

「我認為他非常注重細節，他要我們做到他的要求。如果我們在訓練時做得不好，他會暫停訓練，再向我們解釋，這種做法非常好。」

「自從新領隊來到，非常優秀，他解釋得很好，訓練也很理想。我覺得提升了操練的水平。我們回來開操後，人人都聆聽他的說話，學習他的一套踢法。我們要在場上踢出來，我們一定要團結一致才能做到的。」

連迪路夫認為坦赫格（左）提升了曼聯訓練的水平。（Getty Images）

除了訓練外，坦赫格亦實行新措施，希望加強隊內團結，避免再出現更衣室分黨結派的情況。英國《每日電訊報》透露，坦赫格嚴令所有球員必須一起吃早餐及晚餐，以加強團結。在之前，如果球員想睡晚一點，可以自行去食早餐。

曼聯抵達曼谷後，隨即展開操練。（Getty Images）

有傳曼聯今夏一直羅致新中堅，希望簽入阿積士的利辛度馬天尼斯。被問到這些傳聞會否影響到他，這位瑞典國腳表示沒有緊張，他說：「我一直有自信，知道自己可以在場上貢獻什麼。」在曼聯踏入第6個球季的連迪路夫說：「我已經為球隊踢過很多比賽，就算在狀態不佳的日子，我都能踢出高水平，我覺得隊友都十分信任我。」

連迪路夫的中堅拍檔、曼聯隊長哈利馬古尼近一季表現遭受批評，更有意見認為他不宜再任隊長。連迪路夫回應：「哈利是個優秀的球員，也是個出色的隊長。他在場下也是個友善的人。我一直嘗試與隊友溝通。如果你是世界上最大球會的隊長，人們會談論你是很正常的。我不覺得對他造成問題，我覺得大家都很信任他。」

前曼聯助教費蘭（左）仍在球會中，但已不是一隊教練團成員。（Getty Images）

此外，曼聯教練費蘭已經離開一隊教練團，現時曼聯正跟他商討新崗位，有可能委員他為宣傳大使。現時擔任大使的名宿有笠臣、艾雲、高爾及布朗。費蘭是費格遜及蘇斯克查兩任曼聯主帥的副手，當蘇斯克斯去年被炒後，卡域克及麥堅拿先後離隊，但費蘭仍留在球隊。現時的曼聯操練由坦赫格親自主持，雲達加格及麥卡倫協助。

曼聯季前熱身賽：

7月12日：對利物浦

7月15日：對墨爾本勝利

7月19日：對水晶宮

7月23日：對阿士東維拉

7月30日：對馬德里體育會

7月31日：對華歷簡奴

