足球轉會｜前曼聯名將拿尼加盟墨爾本勝利 周五或即倒戈紅魔
撰文：顏銘輝
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澳職球會墨爾本勝利今日（12日）宣布，簽入35歲前曼聯翼鋒拿尼。這位葡萄牙名將有機會周五（15日）上陣對曼聯，代表勝利倒戈舊球會。
勝利透過官網宣布這個消息，與拿尼簽約兩年，將穿起17號球衣。拿尼表示到澳職落班很興奮，期待接受挑戰，他說：「我清楚墨爾本勝利是一間追求成功的球會，我很想幫助到球隊。」勝利的新西蘭國腳翼鋒馬高洛查士日前離隊，相信拿尼會頂替其位置。
35歲的拿尼今夏離開意大利球會威尼斯，他續說：「其中一個我來到這裏的原因是，想為這個聯賽帶來更多技術及經驗。我想盡力幫助年輕球員成長，改善他們的技術及心理質素。」
拿尼效力過士砵亭、曼聯、費倫巴治、華倫西亞、拉素等大球會。巧合的是，曼聯季前賽之旅的第二站，將會在周五訪澳洲，友賽墨爾本勝利。這代表拿尼有機會甫加盟便倒戈曼聯。
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