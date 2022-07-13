英超季前賽｜紐尼斯處子登場變大嘥鬼　高普嘆部分球員只操了3日

利物浦在首場季前熱身賽以0：4敗於曼聯腳下，主帥高普承認曼聯把握力較好，而且利物浦比曼聯遲開操，他更指部分球員只是復操了3日，狀態不佳，所以他才將球隊分為3隊，每人踢約30分鐘。



高普表示利物浦開操時間尚短，球員狀態未足，故分3隊上陣比賽。（Getty Images）

在這場於曼谷舉行的季前賽，曼聯分兩隊踢，正選與副選各踢45分鐘，至於利物浦更加動用了32名球員，分開3隊踢。高普表示這場比賽實在來得太早，球員都未操得足，他說：「明顯見到，對於我們一些球員來說，這場比賽有點太早了。我們在這場比賽看到正面的東西，但在決定性的時刻，我們不能好好處理。我們錯失大好的機會，都有好幾多次。」

達雲紐尼斯62分鐘後備入替，完場前面對空門炒高，無法為利物浦破蛋。（Getty Images）

利物浦今夏兩位新兵紐尼斯及法比奧卡華奴都有登場，為球會處子上陣。講到利物浦今場最黃金的機會，也與兩人有關，在18分鐘，法比奧卡華奴禁區內亂戰心口一控，起左腳一射中柱，跟住路爾斯戴亞斯補中「撻Q」；另外在88分鐘，穆罕默德沙拿射中柱，接着達雲紐尼斯面對空門一腳炒高。

在拜利趕到前，紐尼斯起腳炒高。（Getty Images）

£100 million striker 😂 this Darwin Nunez guy is actually a false image. What a miss pic.twitter.com/O17Vc3VSfD — ô (@Momore08) July 12, 2022

高普續說：「最重要的東西是在這場比賽後，儘管我討厭輸波，但這場比賽令到每位球員都踢到30分鐘，有些球員只是復操了3日，都真的幾苛刻，但這就是職業足球員的生活。故此，我們目前要做的是加把勁，繼續努力。」

高普在場邊督師。（Getty Images）

高普說：「我們真的沒有機會好好準備這場比賽，真的，所以我們不得不這樣做，將球隊分為3隊，每人踢30分鐘。我們大軍只是開操了8日，而國腳級球員只是3日。」接下來，利物浦會啟程到新加坡，周五友賽水晶宮，之後就會結束亞洲之行回歐洲。

法比奧卡華奴上半場有腳射門中柱。（Getty Images）

19歲的法比奧卡華奴賽後談到處子戰的感受，坦言苦樂交融。他說：「沒有人喜歡被擊敗，尤其是對曼聯，還有我們的表現，但我肯定我們繼續努力，希望下場對曼聯時再證明實力。我有個大好機會，但射中柱。我下次一定會取得入球，這就是我準備下場比賽的心態。」