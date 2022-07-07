足球往事︱葛斯拒隨高普投利物浦留遺憾　自信「紅軍本應更強」

昔日德國金童馬里奧葛斯曾先後與高普、哥迪奧拿及杜慈共事，他最近受訪時透露，高普是3名英超現任領隊中最好的的一位；更後悔當年沒有追隨他轉投利物浦。



葛斯早前宣布從燕豪芬回流德甲，加盟應屆歐霸盃冠軍法蘭克福，雙方簽約3年。他最近接受德國《圖片報》專訪，大談職業生涯的往事。

葛斯現效力德甲法蘭克福。（Getty Images）

出身自多蒙特青訓體系的葛斯，2010至2012年在高普麾下助蜜蜂軍團打破拜仁慕尼黑壟斷，連贏兩季德甲冠軍。然而他於2013年便轉投死敵，跟隨哥迪奧拿再橫掃德甲；也有份助拜仁贏下世界冠軍球會盃。

2016年葛斯回歸多蒙特，時任主教練正是現任車路士領隊杜慈；至於哥迪奧拿跟高普，也先後登陸英超，哥帥帶領曼城雄霸英超，高普也助利物浦首奪英超錦標。

葛斯曾是哥迪奧拿在拜仁時期的愛將。（Getty Images）

三位教頭新一季勢鬥過你死我活，跟他們都共事過的葛斯，卻不諱言高普是其中最好的一位。「每位教練都有長處，有自己的理念，但從我的角度出發，高普在人事管理方面做得很好，能帶領球隊、職員及整間球會。」

葛斯也透露，在2016年重返多蒙特之前，其實有機會跟隨高普轉投紅軍，惟最終並未成事。葛斯解釋，那時高普只執掌了利物浦一季，該季聯賽更只排第八、跟歐聯席位無緣，是他放棄加盟的原因。

「在那季之前，利物浦也不是經常成為前列球隊，高普仍在建立球隊；相反，那時多蒙特在杜慈帶領下，已踢得很好。」

葛斯後悔沒有追隨高普，於2016年加盟利物浦。（Getty Images）

不過，利物浦自此在高普帶領下愈戰愈勇，陣容跟實力都大有改善，最終在2018/19年球季高舉歐聯獎盃，翌季再第一次贏得英超，令葛斯十分後悔。「現在回想起來，也可以這樣說，利物浦本來可以變得更強。」