英超熱話︱C朗缺操風波被史高斯嘲諷　利物浦機場乘機「搶客」

C朗拿度去向引來多方關注，曼聯名宿史高斯眼見舊球會再陷風波之中，忍不住開火炮轟。



曼聯球星C朗拿度已連續3日以家庭及個人原因缺席球會操練，即使紅魔高層亦無法知道這位葡萄牙射手何時歸隊，令C朗離隊傳聞甚囂塵上。

近日有關C朗的轉會消息多不勝數，車路士、拜仁、羅馬都是他的潛在新東家，也有傳曼聯態度逐漸軟化，開始為這位37歲前鋒離隊做準備。

C朗離隊風波愈演愈烈。（Getty Images）

連日來曼聯被各種傳聞纏繞，難免會影響球隊士氣及專注度。身為紅魔名宿的史高斯也按捺不住怒火，在Instagram分享了一則新聞，講述曼聯未能確定C朗會否參加季前賽之旅。

史高斯在一旁寫上了自己的評價：「讓馬戲團開始吧（Let the circus begin）。」再配上一個馬戲團帳篷的表情符號。這看來不單是炮轟C朗的舉動，更批評整個球會的處理手法。

史高斯在IG形容曼聯像馬戲團，好戲又要上演。（網上截圖）

至於鄰近曼徹斯特市的利物浦機場，也把握機會加入「抽水」行列，在官方Twitter表示；「心癢癢想離開曼市，但又不想排隊？我們樂意邀請C朗嘗試體驗（曼市）西北部更快、更易、更方便的機場。」

文中再補充，機場有不同航班，可直飛多個城市，配合C朗的轉會消息，「你可透過漢莎航空到慕尼黑或里斯本，或者乘瑞安航空直達巴黎或羅馬。」