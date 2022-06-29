足球轉會｜利物浦宣布南野拓實離隊　高普百感交集送別功臣

利物浦宣布，日本前鋒南野拓實正式轉會摩納哥，這位27歲日本國腳跟新東家簽約4年。利物浦領隊高普盛讚南野拓實過去兩年半的貢獻，指對方是一位態度完美的專業球員，更感嘆他的貢獻遠遠超出利物浦給予他的機會。



英國傳媒披露，利物浦會從摩納哥收到1500萬歐元轉會費，另外還有300萬歐元視乎南野加盟後的表現而定，轉會費總值1800萬歐元。南野在2020年1月以725萬鎊從薩爾斯堡加盟，一直成為利物浦的輪換球員，時常在盃賽上陣，各項賽事共55次為紅軍披甲，攻入14球並交出3次助攻。

高普透過利物浦官網送別南野，大讚對方在利物浦的貢獻及付出。他說：「看到南野的離開，我感到難受，但對他來說，這是個理想的轉會，而且也是他值得的。他是個了不起的專業球員，擁有非凡的才華。作為一個朋友，他充滿溫暖，讓大家都感到正面。老實講，這是每個領隊的夢想（擁有的球員）。」

在過去兩季的利物浦鋒線中，南野的地位固然比起不上，穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼，也不如羅拔圖法明奴及迪亞高祖達，甚至比不上新來的路爾斯戴亞斯。不過，南野從沒怨言，每次落場都付出百分百，把握足總盃及聯賽盃的機會綻放光芒。他在上季足總盃及聯賽盃都是利物浦入球最多的球員，幫球隊贏得這兩項冠軍。

「我肯定有些人會認為南野在利物浦不算成功，但這個想法是錯誤的，我絕不認同。他的貢獻遠遠超過我們能夠給他的機會，就正選比賽的機會而言。他令我們變得更好，他每日跟我們一起，不只是比賽，還有每節的訓練。完美的態度，還有冠軍的心理質素。」

「他的表現及入球，是我們經常要重新裝飾冠軍牆的原因。他在這裏的成就經得起時間考驗。我知道他一定可以在摩納哥取得成功。我敢肯定，隨着他在那裏的進步及成功，我們會給他祝賀及羨慕。他帶着我們的欣賞及祝福離開，多謝你。」