英超｜強姦案球星尚未落案繼續上陣　球會處理風化案手法各不同

英超上周爆出球星強姦案，該名正值當打之年的球星，涉嫌強姦兩名女性。警方因法律理由，仍未公開身分。

體育媒體《The Athletic》報道，該球星所屬球會表明不會停用該球員，指他否認一切指控，且未被落案控告。



報道指該球會回應查詢時稱知悉隊內有球員正被警方調查，「我們確認該球員否認一切指控，調查期間獲警方批准保釋。現時球員未被落案控告，他可以履行其專業，包括隨隊外訪」。

有關球會明示不會禁止該球員上陣。（Getty Images）

球會又承諾，重視會方責任，執行相關的保護政策和程序，「我們繼續密切觀察，一旦情况有變，將立即檢視」。該29歲球星在上周一（4日）深夜於北倫敦家中被捕，涉嫌強姦，及後再因兩度襲擊另一女子而被捕。

比蘇馬去季大部分時間獲警方保釋，如常上陣，最後洗脫嫌疑。（Getty Images）

各處鄉村各處例，英超球員捲入風化案，球會不一定未審先停賽。觀乎上季數名球員惹官非，處理方法不一。熱刺中場比蘇馬上季效力白禮頓，去年10月捲入性侵案。白禮頓繼續派他上陣，他亦一直接受調查，未被落案控告，直至近日確定洗脫嫌疑。

格連活特至今仍是受查，未被落案，但一直被球會停𧄺。（Getty Images）

也有球會一刀切。曼聯前鋒格連活特在1月底因涉嫌強姦及恐嚇18歲女友Harriet Robson而被捕，球會方面立即暫停派遣他上陣。他至今仍接受警方調查及保釋，仍未被落案。曼城後衛班捷文文迪在去季開鑼戰上陣後被捕，更遭還押，球會立即宣布他停賽。