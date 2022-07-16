英超｜「出租車」球星獲杜慈肯定　干拿加歷查：來季為車路士效力

去季於水晶宮表現出色的英格蘭中場干拿加歷查（Conor Gallagher），回歸車路士準備季前熱身賽，不久已獲主帥杜慈肯定。



22歲的干拿加歷查，新一季表明不想再被外借，一心希望留在車路士效力，而這份心意加上實力，主帥杜慈全數收貨。

來季蒙特與干拿加歷查的英格蘭組合，表現令人期待。（車路士Facebook）

干拿加歷查表示，杜慈於季前操練前已致電他商討計劃：「杜慈早前打電話給我，清楚交代季前集訓情況，讓我了解自己要做甚麼事情，令我非常高興；他告訴我，只要在季前集訓有表現，我將會是新球季計劃一部分。」

干拿加歷查表示，杜慈於季前操練前已致電他商討計劃。（車路士Facebook）

干拿加歷查的「出租車」生涯到過查爾頓、史雲斯及西布朗，且去季外借水晶宮成為隊內最佳球員，證明他的水平絕對有力與車路士其餘中場佐真奴、高華錫、羅夫度斯卓克及巴克里等爭正選席位。

「我和家人都是車路士球迷，我一直想代表車路士上陣」，干拿加歷查再指現在是生涯的一個分水嶺，「我感到已準備好為車路士效力，要在生涯上踏出重要一步。」