足球熱話｜尼日利亞州際盃賽擺明造假 網民鬧爆：造都造得高明啲
撰文：趙子晉
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假球老是常出現！
尼日利亞奧貢州一場足總盃決賽，兩軍在互射12碼階段，一方射出一球比離譜更離譜的射門，連網民表示這是操控賽果，更直言做得高明一點。
尼日利亞奧貢州（Ogun State）足總盃決賽，由Remo Stars與Ijebu United爭標，兩軍法定時間互交白卷，靠互射12碼分勝負，結果後者以3：0擊敗對手奪冠。
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賽果或誰是冠軍，其實不重要，兩軍在互射12碼的片段，近日在網上瘋傳。Remo Stars的門將撲救12碼時，對手只是掃把腳起腳，球速及角度欠奉，但他就是動也不動，任由皮球入網。
其後到Remo Stars的球員操刀，如常地助跑上前射門，拉弓一刻，身體微微傾斜，大門踢向皮球，完全不是向着龍門，皮球向邊線方向飛出界，這名球員更加雙手抱頭，感覺十分懊惱。
主射球員射出如此「準繩」一球，實在難以說成是意外，加上門將不作為，兩球拼湊一起，難免令人想起是打假波。上載這片段的尼日利亞體育記者直言，「如果唔係假波，我真係唔知係乜嘢嚟！」，更斥究竟尼日利亞足球發生什麼事。網民一同加入聲討行列，坦言「要造波都要高明啲」﹑「未見過造波造到咁」。
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