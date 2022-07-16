足球熱話｜車路士球星出軌搭上色情主播 首次見面即撻着「車震」
撰文：普利森
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來自意大利的情色網絡主播莎蓮娜（Paola Saulino）向英國傳媒爆料，以個人親身經歷提醒女性，小心那些欺騙感情的足球員。她表示曾熱戀一名車路士球星，雙方初相識便情投意合，在車上發生性行為，但後來兩人分手，她發現該名球員原來有女朋友，感覺受騙及侮辱，十分傷心。
英國《每日星報》訪問了這位32歲女主播，談到她跟該車路士球星的交往經歷。她說：「我們在一間別墅的派對中相識。他來到的時候，馬上向我介紹自己，他的目光一直緊緊放在我身上。我們有說有笑，過得很開心，我也很喜歡他。」
莎蓮娜說：「我喜歡他的氣味及行為，我們開始在眾人而前接吻，錫完又錫，我很喜歡。我們行出去，開始在車上發生性行為，直至有些朋友來到，我們才停止。我們回去派對，他喝醉了。晚飯時，他想要我的電話號碼，我給了他。」
莎蓮娜表示，該名球員不斷透過短訊向她索裸照。她說：「他每日都要我的裸照，他經常說『拜託多一張』及『最後一張』，我都喜歡跟他玩這個遊戲。有時我會不理他，直至夜深我才傳給他最後一張性感相，待他起床後馬上見到。」
一個月後，莎蓮娜飛到倫敦，與該名球員幽會，兩人在酒店等多個地方發生關係。她抱怨：「在餐廳，我花的錢還比他多。我有錢的，我有工作及賺錢，我是個獨立的女性，我不是要找個為我付款的男人。我想找一個我愛他同時他也愛我的人。」
然而，該名球員之後與她分手，中斷聯絡，球員經理人也警告她。後來她發現，這名球員本身有女朋友，她一直做了第三者。她說：「那次之後，我哭了整晚。現在每當我想起，也不禁會哭。我覺得受到侮辱，我真的喜歡他。他令我愛上他，但他實在對我太差。」
「我都不知是憤怒還是傷心。我開始看清楚他的真面目，他是個壞人、騙子、不尊重別人、隨時利用其他人。他利用了我，欺騙了他的女友。」莎蓮娜沒有公開這位車路士的身份。
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