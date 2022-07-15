足球熱話｜迪比利留效巴塞兩年　Hea爆續約短片被網民狂抽水

不續不續還需續！效力巴塞隆拿的奧士文尼迪比利，原本合約今夏屆滿，盛傳巴塞方面希望這名法國翼鋒減薪，經過多番磋商後達成共識，落筆續約至2024年夏天。



奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）與巴塞隆拿的合約今夏屆滿，雙方遲遲未能「傾掂數」，皆因莫財的巴塞要求這名法國翼鋒減人工。盛傳車路士有意羅致迪比利，但未有成事，最終依然與巴塞續約兩年。

迪比利曾經被巴塞球迷狠批，唯獨是主帥沙維力撐，給予他上陣機會，慢慢重拾信心，季尾回勇，以場上表現報答沙維的信任，相信他也是迪比利續約的原因之一。

來來回回，奧士文尼迪比利與巴塞續約兩年。（Twitter截圖）

迪比利的續約短片十分簡約，他身穿巴塞練習球衣，以及一塊寫上「迪比利2022」的白板，他用紙巾抹掉最後的「2」字，以水筆改上「4」字，意味續約至2024年。

全段18秒的片段，沒有任何剪接及效果，相當簡單。片段一出，即引起網民討論，笑指反映巴塞隆拿的財政狀況。巴塞財困人所共知，最緊要慳水慳力，網民直言這是他們史上看過最差的續約官宣，更笑言巴塞窮到用白板拍片，連拍一條正常短片的金錢也沒有。

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