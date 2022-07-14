足球轉會︱奧斯爾突然宣布離開費倫巴治　一日後轉投土超另一強隊

奧斯爾（Mesut Özil）2021年1月離開阿仙奴，轉投土耳其班霸費倫巴治後，逐漸遠離公眾視線。他跟球會簽約3年半，不過現在未到一半，雙方便提早在7月13日解約。

一天後，他宣布加盟另一土超球會巴沙克舒希。



奧斯爾宣布加盟巴沙克舒希。（Instagram）

33歲的奧斯爾免費由阿仙奴加盟費倫巴治，合約2024年才屆滿，不過他自今年3月起被排除在大軍名單。周三（13日）他在Instagram發文，跟費倫巴治告別，「生命中總是充滿未知數，我們的計劃、欲望與願望不一定總是能夠前往你所渴望的方向。我曾渴望為費倫巴治上陣更多，取得更大成就，那一直是我的童年夢想。」

奧斯爾跟巴沙克舒希簽約。（Instagram）

無奈計劃趕不上變化，「感謝費倫巴治大家庭和球迷對我的大力支持。」他跟費倫巴治終止合約，事隔一天，宣布加盟土超另一強隊巴沙克舒希。會方公布，他們與奧斯爾簽約一年，並可選擇續約多一年。

一季半以來，他為費倫巴治37次上陣，攻入9球，費倫巴治周三公布，「在雙方同意之下，我們球會跟奧斯爾之間的合約中止，我們祝願奧斯爾餘下足球生涯一切成功。」