足球轉會︱奧斯爾突然宣布離開費倫巴治 一日後轉投土超另一強隊
撰文：吳慕兒
出版：更新：
奧斯爾（Mesut Özil）2021年1月離開阿仙奴，轉投土耳其班霸費倫巴治後，逐漸遠離公眾視線。他跟球會簽約3年半，不過現在未到一半，雙方便提早在7月13日解約。
一天後，他宣布加盟另一土超球會巴沙克舒希。
33歲的奧斯爾免費由阿仙奴加盟費倫巴治，合約2024年才屆滿，不過他自今年3月起被排除在大軍名單。周三（13日）他在Instagram發文，跟費倫巴治告別，「生命中總是充滿未知數，我們的計劃、欲望與願望不一定總是能夠前往你所渴望的方向。我曾渴望為費倫巴治上陣更多，取得更大成就，那一直是我的童年夢想。」
無奈計劃趕不上變化，「感謝費倫巴治大家庭和球迷對我的大力支持。」他跟費倫巴治終止合約，事隔一天，宣布加盟土超另一強隊巴沙克舒希。會方公布，他們與奧斯爾簽約一年，並可選擇續約多一年。
一季半以來，他為費倫巴治37次上陣，攻入9球，費倫巴治周三公布，「在雙方同意之下，我們球會跟奧斯爾之間的合約中止，我們祝願奧斯爾餘下足球生涯一切成功。」
足球熱話︱奧斯爾費倫巴治冧把選擇出人意表 與德國足球恩斷義絕【英超】梅斯達菲嘆阿仙奴捨棄奧斯爾 廠迷嘲兵工廠變馬戲團【英超熱話】奧斯爾又玩你問我答 明言登陸土耳其只投費倫巴治【英超】奧斯爾想幫阿仙奴但愛莫能助 直言想念父親一樣的雲格英超︱曼聯大軍抵澳洲 坦赫格冷淡回應C朗轉會傳聞轉會情報︱C朗要求離開曼聯真正原因 沙特球會出3億歐元求購英超轉會｜史達寧正式轉投車路士 發文感激曼城培育之恩轉會專題︱高價回巢難有好結果 細數回母會大牌球星下場足球轉會︱拉芬夏落實加盟巴塞 車路士轉會市場慘吃悶棍轉會情報｜車路士有望一周三簽 傳為31歲高列巴尼送上5年長約轉會情報｜C朗謀求離開曼聯再受挫折 文迪斯努力遊說遭PSG拒絕足球轉會｜普巴以回家形容重返祖雲達斯 大談曼聯歲月不如意原因