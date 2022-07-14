足球轉會｜曼聯收購迪莊新進展 The Athletic：8500萬歐元轉會費
撰文：楊宇翹
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日前曼聯行政總裁李察阿諾特及足球總監梅圖，身在西班牙與巴塞體育總監祖迪告魯夫、足球總監艾利文尼（Mateu Alemany）及副主席尤斯達（Rafa Yuste）商討迪莊的轉會，事隔兩日，收購終有進展。
據《The Athletic》指，兩方已經就迪莊的轉會達成了協議，轉會費為8500萬歐元。
迪莊的轉會進度一直停滯不前，但未有完全拉倒，自從兩間球會在6月達成6500萬歐元基本轉會費協議後，再無新進展。惟今日《The Athletic》報道，曼聯和巴塞已達成協議，並將以8500萬歐元交易，其中固定轉會7500萬歐元，另外的是浮動款項。
不過這次轉會的挑戰，在於個人條款上，皆因巴塞仍然對迪莊「拖糧」達1700萬歐元，因此他並不接受轉會方案。
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