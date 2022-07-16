足球轉會｜31歲馬列斯續約曼城3年 料在「藍月亮」踢到掛靴
撰文：楊宇翹
出版：更新：
曼城昨日為球迷帶來喜訊，並宣布31歲翼鋒馬列斯續約至2025年。屆時他馬列斯將達34歲，很大可能在「藍月」完結球員生涯。
馬列斯2018年從李斯特城加盟曼城，並上陣189場攻入63球。馬列斯表示來到了曼徹斯特，自己蛻變很多：「我現在和李城相比，已踢得很不一樣；之前我不會考慮各方面，只想做自己的事，但現在不能這樣。」
在曼城4年，馬列斯贏得3次英超、1次足總盃及3次聯賽盃。然而續約3年，意味馬列斯可能在曼城裏掛靴。
縱然成就滿滿，馬列斯直言渴望更多：「很高興可以簽下新約，我享受在這裏的每分鐘；大家都渴望取得更多成就，我要感謝哥迪奧拿、和教練團，他們幫助發展，推動我繼續進步。」
足球轉會｜利雲度夫斯基得償所願 巴塞加碼到半億歐元打動拜仁足球轉會｜曼聯收購迪莊新進展 The Athletic：8500萬歐元轉會費足球轉會︱奧斯爾突然宣布離開費倫巴治 一日後轉投土超另一強隊足球轉會︱拉芬夏落實加盟巴塞 車路士轉會市場慘吃悶棍足球轉會｜普巴以回家形容重返祖雲達斯 大談曼聯歲月不如意原因足球轉會｜前曼聯名將拿尼加盟墨爾本勝利 周五或即倒戈紅魔