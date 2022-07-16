足球轉會｜31歲馬列斯續約曼城3年　料在「藍月亮」踢到掛靴

曼城昨日為球迷帶來喜訊，並宣布31歲翼鋒馬列斯續約至2025年。屆時他馬列斯將達34歲，很大可能在「藍月」完結球員生涯。



馬列斯2018年從李斯特城加盟曼城，並上陣189場攻入63球。馬列斯表示來到了曼徹斯特，自己蛻變很多：「我現在和李城相比，已踢得很不一樣；之前我不會考慮各方面，只想做自己的事，但現在不能這樣。」

31歲翼鋒馬列斯續約曼城至2025年。（網上圖片）

在曼城4年，馬列斯贏得3次英超、1次足總盃及3次聯賽盃。然而續約3年，意味馬列斯可能在曼城裏掛靴。

馬列斯在曼城4年，贏得3次英超、1次足總盃及3次聯賽盃。（Getty Images）

縱然成就滿滿，馬列斯直言渴望更多：「很高興可以簽下新約，我享受在這裏的每分鐘；大家都渴望取得更多成就，我要感謝哥迪奧拿、和教練團，他們幫助發展，推動我繼續進步。」