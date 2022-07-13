足球轉會｜普巴以回家形容重返祖雲達斯　大談曼聯歲月不如意原因

法國中場保羅普巴今夏以自由身離開曼聯，回到祖雲達斯，簽約4年。29歲的普巴以回家形容再次加盟祖記，還談到過去6年的曼聯歲月。他認為在曼聯遇到很多不同的困難，例如受傷、換領隊及位置變化，但這些困難令他學習及成長。



普巴與祖雲達斯簽約4年。（Twitter）

普巴說：「我相信命運，我很滿意自己在人生中的選擇。人生就是這樣，有時你的決定並不如意，但我還覺得在曼徹斯特的日子過得很開心。我成長了，學習了，成為一個男子漢。我沒有做錯（決定）的。上帝希望我這樣做的。現在我回到祖記，我非常開心。」

普巴在曼聯出道，2012年轉投祖記，迅速冒起，為球隊連贏4季意甲冠軍。在2016件，他以8900萬鎊重投曼聯，首季即捧聯賽盃及歐霸，但之後他表現反覆，上季更失去必然正選。在曼聯的6個球季，他經歷過摩連奴、蘇斯克查、卡域克及蘭歷克4任主帥。

普巴兩度加盟曼聯又兩度離開，並兩度加入祖記。（01美術製圖）

對於踢曼聯的表現及成績未如理想，他說：「經常換教練令情況變得困難，而且還有受傷，但我覺得與心理都有關，有時有得踢，有時沒有正選，都會打亂你的節奏。其實各方面都有，例如教練、團隊、位置，所有東西都有阻礙我。不過，我現在已經離開了，大家會見到另一個普巴，我能夠踢出比近幾年更好的表現。」

在意甲第3輪，祖記會對羅馬，到時普巴就會遇上前曼聯主帥摩連奴。他說：「老實說，我沒有想過摩連奴，我只在乎贏出每場比賽。如果我贏到摩連奴、施蒙尼恩沙基，我及大家都會很開心。我只是想贏波。」

普巴透露，在去年夏天已經有返回祖記的念頭，他說：「我在曼聯的時候，都有跟艾歷尼（祖記教練）聯絡。我收到很多邀請，但我的內心告訴我回祖記，我只想回來。我很高興可以回家，這是我此刻的感受。這是比夢想更美好，我很開心。」