足球轉會︱拉芬夏落實加盟巴塞　車路士轉會市場慘吃悶棍

列斯聯翼鋒拉芬夏（Raphinha），終如願加盟巴塞隆拿。

這位巴西球星的命運在今個轉會窗可謂峰迴路轉，他本身早已跟巴塞傾妥條款，然而「地上最強」因財困屢次出手過低，被列斯聯屢次拒絕。另一邊廂，車路士快手一擲重金與列斯聯達成協議，同樣有興趣的阿仙奴只得放棄。正當外界以為他會「上車」，拉芬夏堅持只會去巴塞一隊，一度令交易呈膠着狀態。



預訂了！西班牙《體育報》大字標題報道拉芬夏即將加盟巴塞消息。（體育報截圖）

巴塞錢從何來？不知道。不過拉芬夏的堅持，終於得到回報。「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，列斯聯與巴塞就拉芬夏的轉會達成協議，固定轉會費5800萬歐元，連同獎金條款最高可達6700萬歐元（約5600萬英鎊），這個水平與列斯聯早前接受車路士出價的水平相若。

拉芬夏如願加盟巴塞。（Getty Images）

由始至終拉芬夏只考慮巴塞一隊，今年2月已傾妥合約，他將會簽約5年至2027年。目前只待文件預備好及正式簽約。西班牙《體育報》報道，拉芬夏將會在「數小時內」加盟，只待體測通過便可成為巴塞今夏第三位新加盟球員。該報指出，此子將成為巴塞今夏最昂貴收購。

拉芬夏從車路士手中溜走，轉會市場慘吃悶棍。新老闆托德波里上場後，親自主持今夏轉會市場買賣，可是遲遲未買入任何球員，唯一已落實的交易只得即將加盟的史達寧一人。