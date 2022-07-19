德甲｜多蒙特貴價新兵賀拿訓練不適　被驗出睾丸有腫瘤

多蒙特今月初以3450萬歐元轉會費，從阿積士羅致前鋒施巴斯坦賀拿。加盟不到半個月，賀拿還未踢過一場正式聯賽或盃賽，突然被診斷出睾丸有腫瘤，需要離開訓練營回德國養病。多蒙特體育總監基爾承認，這個消息令球會上下震驚。



賀拿重返德甲加盟多蒙特，被視為頂替夏蘭特的中鋒位置。（Twitter）

多蒙特周一（19日）晚發聲明，對外公布賀拿睾丸有腫瘤的消息。這名28歲科特迪瓦國腳在周一早上的訓練後感到不適，經過檢查後發現，他的睾丸有腫瘤。賀拿已經離開多蒙特在瑞士的集訓營，回去德國養病。接下來幾日，他會接受更詳盡的檢查。

賀拿周一已經離開訓練營，回德國養病。（Twitter）

多蒙特體育總監基爾說：「今日（周一）的消息令施巴斯坦賀拿及我們所有人震驚。整個多蒙特的大家庭都祝福他盡快完全康復。我們會竭盡所能，為他提供最好的治療。」多蒙特在周一傍晚友賽華倫西亞，結果以1：3落敗。

多蒙特體育總監基爾表示，這個消息令人震驚，希望賀拿早日康復。（Twitter）

在今月6日，賀拿以總值3450萬歐元轉會費，從阿積士加盟多蒙特。根據《轉會市場》網站資料，他是多蒙特今夏最大手筆的新援，也是多蒙特史上第二昂貴的新兵。他之前踢過烏德勒支、法蘭克福、韋斯咸等球會。