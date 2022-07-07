足球轉會｜多蒙特覓夏蘭特接班人　簽科特迪瓦前鋒再戰德甲

艾寧夏蘭特轉投曼城後，多蒙特一直物色另一箭頭人選，終於覓得心頭好，從阿積士簽入前鋒施巴斯坦賀拿，並簽下一紙4年合約。



多蒙特日前宣布，從阿積士簽入施巴斯坦賀拿（Sebastien Haller），雙方簽約4年，新球季成為「蜜蜂兵團」的前線掛帥人物，盛傳轉會費為3100萬歐元。

「我非常期待在80000名球迷面前獻技，並成為多蒙特大家庭的一部分，希望未來的時間，創出好成績，與球迷們一同慶祝。」賀拿向多蒙特官網透露。

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