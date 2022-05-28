歐聯決賽｜利物浦主力文尼遭拜仁挖角 喚起高普9年前多蒙特回憶
撰文：顏銘輝
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利物浦在香港時間周六深夜3時，出戰歐聯決賽，與皇家馬德里爭奪冠軍。在今場本季最重要的比賽前，傳出利物浦前鋒沙迪奧文尼將離隊，轉投德甲的拜仁慕尼黑。文尼表示百分百專注應付歐聯決賽，領隊高普亦不擔心傳聞影響軍心，還說執教生涯之中並非首次在重要決戰前出現拜仁的傳聞。
法國《隊報》報道，文尼同意轉投拜仁，簽約3年。由於文尼已經30歲，與利物浦的合約餘下一年，相信拜仁只需要付出3000萬歐元轉會費。拜仁射手羅拔利雲度夫斯基據報渴望今夏離隊，所以拜仁急尋接替人選。
在歐聯決賽前夕，傳出主將離隊的消息，會否影響利物浦的軍心？領隊高普表示一點問題也沒有，他說：「文尼的狀態非常好，觀看他訓練及比賽是一種樂趣。他經歷了一個不可思議的漫長球季，踢了很多決賽。對於他及我們而言，肯定是最成功的球季之一。」
「關於拜仁的謠言，我此刻毫不在乎。我們全部都專注於這場比賽，文尼也是百分百專注，他很清楚這場有多麼重要。故此，我完全沒有擔心，一切完全正常。在我職業生涯之中，都不是第一次在重要決戰前出現拜仁的傳聞。我不知道為什麼會出現，但完全沒有問題。」他還表示，如果贏出決賽，會增加文尼角逐金球獎的機會。
在2013年歐聯，高普那時是多蒙特主帥，帶領球隊在4強鬥皇家馬德里，爭入決賽。大戰前夕，傳出主將馬里奧葛斯翌季轉投拜仁，葛斯由多蒙特金童變成叛徒。最終，那屆多蒙特在決賽以1：2負於拜仁。
對於下季的去向，文尼則說：「我現在的答案是，目前感覺很好，完全專注周六的比賽。在決賽前，就是這個答案，但踢完周六的比賽，我一定會給你一個你想聽到答案。目前，我們要去贏波，沒有時間去想其他事情。我會盡全力去取勝，這是我及所有隊友最大的夢想，之後我會給你答案。」
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