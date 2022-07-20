足球轉會｜巴塞豪購33歲利雲度夫斯基　拜仁主帥：有點奇怪及瘋狂

巴塞隆拿正式宣布，將與33歲波蘭前鋒羅拔利雲度斯基簽約4年。



巴塞透過官網宣布這個消息，表示他們跟拜仁慕尼黑達成協議，利雲度斯基的身價總值5000萬歐元，當中4500萬歐元是基本轉會費，500萬歐元為浮動條款。這位波蘭國腳將會跟巴塞簽約4年，違約金高達5億歐元。

利雲度斯基周日已經飛到美國的邁阿密與巴塞會合，跟新隊友見面，他亦在當地通過了巴塞的體測。他說：「我終到來了，很高興加入巴塞。過去幾日很漫長，但交易終於落實，我現在可以專心開啟人生的新一章，面對新挑戰。我一直很想踢西甲，效力大球會。我要幫助巴塞重返最頂尖的水平，贏取最多的錦標。」拜仁亦發聲明表示，利雲度夫斯基的轉會已經完成。

利雲度夫斯基在2014年從多蒙特以自由身加盟拜仁，效力8個球季，為拜仁贏得8次德甲冠軍外，還有德國盃、德超盃、歐聯、歐超盃及世冠盃等榮譽。他為拜仁375次上陣，攻入344球，同期入球更勝美斯（329球）及C朗拿度（323球）。利雲度夫斯基效力拜仁期間6次成為德甲神射手，其中在20/21球季，他以41球打破「轟炸機」梅拿的單季入球紀錄。他最近連贏兩季歐洲金靴獎，還是兩屆世界足球先生得主。

利雲度夫斯基是巴塞今夏第4名新兵，他們最先簽入自由身的中場基斯爾及中堅基斯坦臣，接着從列斯聯買入巴西中場拉芬夏，基本轉會費5800萬歐元，並有900萬歐元浮動條款。此外，巴塞還跟奧士文尼迪比利續約。換言之，只計轉會費，巴塞今夏已花超過1億億歐元。

拜仁主帥拿高士文被問到利雲度夫斯基的轉會時，不解巴塞為何還有財力買人，他說：「這是世上唯一一間球會，他們雖然沒有錢，但仍可將想買的球員全部買下來。我不知道他們是怎樣做得到的。這有點奇怪，還有點瘋狂。」