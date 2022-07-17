足球轉會｜利雲度夫斯基急不及待飛美國會合新隊友　卻見不到沙維

羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）為轉會巴塞隆拿，與拜仁慕尼黑已糾纏多時，他終於得償所願，即將飛抵美國會合新隊友，離開拜仁前他亦留下一番感言。

西班牙媒體透露了他的合約細節，揭示利雲度夫斯基為何甘願捨棄「德甲最高薪球員」的身份，轉投西甲。



周日（17日）香港時間凌晨，巴塞隆拿官方宣布已經與拜仁慕尼黑就利雲度夫斯基的轉會達成共識，只需這位波蘭前鋒通過體測及簽下合約，轉會便正式成事。

利雲度夫斯基未幾也在社交媒體發文，他分享一幀自己的拜仁球衣照片，並以德、英、波蘭三語寫下感言。他道：「我想感謝我的隊友、球會職員、管理層和每個一直支持我的人，因着你們，我們才能贏下那麼多錦標。」

「我為大家合力造出的成果而高興，也更想感謝球迷們，你們令拜仁這間球會更特別。在這間球會度過了8年美好時光是我的榮幸，球迷們，你們永遠會在我心裏。」

他在隨拜仁的最後一課操練中，與職球員一一相擁道別，西班牙《每日體育報》指，他周六已飛到西班牙的馬略卡居所，周日便會飛赴美國邁阿密，與新隊友們會合，並把握時間盡快融入球隊。

利雲度夫斯基與拜仁職球員道別。（美聯社）

報道指，利雲度夫斯基將與巴塞簽下一份「3+1」合約，3年固定條款，再視乎是否達到條件而再續約一年；為了加盟巴塞，利雲亦大幅減薪，他在拜仁的稅後年薪約為1200萬歐元，是德甲年薪最高的球員，而在巴塞他大需減薪約25%，稅後年薪約900萬歐元。

不過《每日體育報》補充，雖然拜仁能提供高薪，但只願與利雲續約至2024年，而巴塞隆拿則能讓他至少踢到2025、甚至2026年，無疑為現年34歲的他生涯提供更大保障，成為他抉擇時的關鍵。

利雲度夫斯基轉會即將成事，心情大好。（美聯社）

不過，利雲加盟巴塞隆拿後，暫未能立刻見到主帥沙維，皆因沙維暫未能入境美國。《美聯社》報道，沙維因早年曾在卡塔爾球隊艾薩德效力，先以球員身份加盟、踢到掛靴再出任主帥，並數次為比賽造訪伊朗，在申請美國簽證時手續較繁複，需補上額外文件，巴塞方面僅稱沙維「未來數日將會抵達美國」，但就未有正面回應《美聯社》的報道。